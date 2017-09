Im Finale der Titelkämpfe in Luxemburg eroberte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf durch ein souveränes 3:0 gegen Portugal den 2014 gegen die Iberer nach sechs Erfolgen in Serie verlorenen Titel wieder zurück.

Die Olympia-Dritten traten durch Punkte von EM-Rekordchampion Timo Boll, des Weltranglistenvierten Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska die Nachfolge des schon in der Vorrunde gescheiterten Titelverteigers Österreich an. Für Boll bedeutete der Erfolg das insgesamt 17. EM-Gold im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft.

Frauen unterliegen Rumänien im Finale

Die deutschen Frauen haben ihren vierten EM-Titel in Serie dagegen verpasst. Im Endspiel der Mannschafts-Europameisterschaft in Luxemburg verlor das Team von Bundestrainerin Jie Schöpp am Sonntag mit 2:3 gegen Rumänien. Im entscheidenden fünften Spiel unterlag die deutsche Nummer eins Han Ying überraschend mit 1:3 Sätzen gegen Daniela Dodean-Monteiro.

Die deutsche Han Ying im Finale bei der EM

Die Weltranglisten-Neunte hatte bereits zum Auftakt mit 2:3 gegen die rumänische Nummer eins Elizabeta Samara verloren. Zweimal glich Shan Xiaona in diesem Finale für die deutsche Mannschaft noch zum 1:1 und 2:2 aus. Doch auch die 20 Jahre alte EM-Debütantin Nina Mittelham verlor ihr Einzel gegen Bernadette Szocs mit 1:3 Sätzen.

