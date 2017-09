Tischtennis-EM - Frauen im Halbfinale

Die Titelverteidigerinnen siegten in der Runde der letzten Acht mit 3:0 gegen Polen. Halbfinal-Gegner sind am Samstag die Niederlande, die gegen Österreich mit 3:2 gewannen. " 3:0 in einem Viertelfinale zu gewinnen, ist nicht so einfach. Polen hat eine gute Mannschaft. Aber ein Halbfinale ist noch einmal etwas anderes. Die Niederlande haben bisher super gespielt und gekämpft ", sagte die Weltranglisten-Neunte Han Ying.

Die deutsche Nummer eins schlug zum Auftakt der Viertelfinal-Partie die ebenfalls in China geborene Li Qian mit 3:1 Sätzen. Shan Xiaona holte danach den zweiten Punkt durch einen 3:0-Sieg gegen Katarzyna Grzybowska. Für die Entscheidung sorgte die 20 Jahre alte EM-Debütantin Nina Mittelham. Sie gewann gegen Natalia Partyka mit 3:1. " Ich habe ein gutes Selbstvertrauen. Und das wird hier von Spiel zu Spiel stärker ", sagte Mittelham.

Manschafts-EM soll kleiner werden

Die Europäische Tischtennis-Union ETTU beschloss zudem die radikale Verkleinerung künftiger Mannschafts-Europameisterschaften auf ein zeitgemäßes Format. Bei den Titelkämpfen spielen einer Entscheidung des ETTU -Kongresses am Rande der laufenden EM in Luxemburg zufolge ab der kommenden Auflage in zwei Jahren in beiden Konkurrenzen nur noch jeweils 24 Nationen um EM -Gold. Der kompaktere Modus soll die Ausrichtung einer EM attraktiver machen und für mehr Medieninteresse sorgen.

Vor dem Beschluss war ein Antrag des Deutschen Tischtennis-Bundes ( DTTB ) auf eine noch weitergehende Reduzierung der Teilnehmerzahl auf nur noch 16 Mannschaften abgelehnt worden. Bislang hatten in der 59-jährigen EM -Historie stets alle ETTU -Mitgliedsnationen ein Teilnahmerecht in unterschiedlichen Divisionen. In Luxemburg sind dadurch derzeit bei den Herren 42 und bei den Damen auch noch 38 Verbände in drei Spielklassen vertreten. Die unterhalb der erstklassigen Champions Division angesiedelten Challenge- und Standard-Division werden fortan durch die eineinhalbjährige EM -Qualifikation ersetzt. Für die Einzel- EM im kommenden Jahr ist Spanien bislang nur im Gespräch, für die nächsten Team- EM 2019 hat noch kein Kandidat Interesse angemeldet.

sid/dpa | Stand: 15.09.2017, 17:00