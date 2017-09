Tischtennis-EM - Auch Männer stehen im Viertelfinale

Im zweiten Gruppenspiel besiegte der Vize-Europameister Kroatien 3:0 und zog mit dem zweiten Erfolg wie zuvor bereits die Damen vorzeitig als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Zum Auftakt hatte die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf 3:0 gegen Spanien gewonnen - ebenfalls ohne EM-Rekordchampion Boll (Düsseldorf), der angesichts seines vollen Terminplans erst später angereist war.

Nach zuletzt zwei Final-Niederlagen in Folge will das Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im dritten Anlauf seinen siebten EM-Titel perfekt machen. Gegen Kroatien überzeugte erneut Top-Spieler Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), der Filip Cipin souverän 3:0 bezwang. Ruwen Filus (Fulda) gab zum Auftakt gegen Tomislav Kolarek einen Satz ab. Ricardo Walther (Grünwettersbach) sorgte mit einem 3:1 gegen Frane Kojic für die Entscheidung. Die Damen-Auswahl hatte mit Siegen gegen Schweden (3:1) und Ungarn (3:0) am Vortag ebenfalls den Viertelfinaleinzug als Gruppensieger perfekt gemacht. Letzter Gruppengegner auf dem Weg zum angestrebten vierten EM-Titel in Serie ist ebenfalls Kroatien.

Stand: 14.09.2017, 12:00