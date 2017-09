Die Titelverteidigerinnen gewannen zum Auftakt am Mittwoch (13.09.2017) mit 3:1 gegen Mitfavorit Schweden. Die Mannschaft von Bundestrainerin Jie Schöpp trifft bereits am Abend in ihrem zweiten von drei Vorrundenspielen auf Ungarn und könnte danach bereits vorzeitig als Viertelfinal-Teilnehmer feststehen.

Gegen Schweden verlor die deutsche Nummer eins Han Ying zum Auftakt mit 1:3 Sätzen gegen Li Fen. Shan Xiaona lag danach bereits mit 0:2 Sätzen gegen Matilda Ekholm zurück, ehe sie dieses vermeintlich vorentscheidende Duell noch mit 3:2 gewann. Danach setzten sich die erst 20 Jahre Nina Mittelham und die Weltranglisten-Neunte Han Ying jeweils mit 3:0 gegen Linda Bergström und erneut Ekholm durch.

Ohne Solja und Silbereisen

Die deutschen Frauen gewannen den EM-Titel zuletzt dreimal in Serie. Diesmal fehlen mit der verletzten Petrissa Solja und der schwangeren Kristin Lang (zuvor Silbereisen) allerdings zwei Top-Spielerinnen.