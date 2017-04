Borussia Düsseldorf erneut im Bundesliga-Finale

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf ist zum vierten Mal nacheinander in das Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft eingezogen. Der Hauptrundengewinner und sein Starspieler Timo Boll gewannen am Sonntag (30.04.2017) das dritte und entscheidende Playoff-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken mit 3:0.

Der Weltranglisten-Elfte Boll blieb zunächst gegen den Portugiesen Tiago Apolonia ohne Satzverlust. Anschließend sorgte der Schwede Kristian Karlsson mit einem knappen Fünf-Satz-Sieg gegen den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska für die Vorentscheidung zu Gunsten des Rekordmeisters. Karlssons Landsmann Anton Källberg machte schließlich mit einem weiteren 3:2-Sieg gegen den Slowenen Bojan Tokic alles klar.

Umweg über ein Entscheidungsspiel

Die erste Partie im Playoff-Halbfinale hatten die Rheinländer zu Hause gegen den Vizemeister aus Saarbrücken mit 3:1 gewonnen. Im Saarland zogen die Düsseldorfer, die im Saisonverlauf schon den Pokal gewonnen haben und außerdem noch im Champions-League-Finale stehen, dann jedoch mit 1:3 den Kürzeren.

Finale am 10. Juni

Im entscheidenden dritten Duell zeigte sich die Borussia aber wieder nervenstark und greift nun nach ihrem 29. Meister-Titel. " Wir waren nach der Niederlage in Saarbrücken mehr als nur gewarnt und sind sehr froh, dass wir das heute gewinnen konnten. Alle Saarbrücker sind derzeit in sehr guter Form. Ich denke, wir haben heute als Team die beste Leistung der Saison gezeigt ", sagte ein rundum zufriedener Boll.

Das Endspiel findet am 10. Juni in Frankfurt statt. Dort trifft Düsseldorf auf den TTC Fulda-Maberzell, der sich in zwei Spielen jeweils deutlich gegen die TTF Ochsenhausen durchgesetzt hat.

Stand: 30.04.2017, 17:45