Tischtennis-EM – Europas Krone im Blick

Zweimal mussten Deutschlands Tischtennis-Herren zuletzt zuschauen, wie andere Nationen bei den Team-Europameisterschaften die Trophäe in die Höhe stemmen durften – ein Knacks im Selbstverständnis der "Chinesen Europas".

Starke Form bei Ovtcharov und Boll

In Luxemburg wollen Boll und Co. ab Mittwoch (13.09.2017) wieder zurück an die europäische Spitze. Die Chancen stehen bei den deutschen Herren nicht schlecht. Die Top-Spieler Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll scheinen topfit zu sein. Ovtcharov überzeugte in diesem Jahr mit drei Turniersiegen auf der World Tour und spielte sich jüngst wieder in Reichweite der überragenden Chinesen.

Timo Boll erlebt dazu in diesem Jahr seinen gefühlt zehnten Frühling. Mit der sehr guten WM in Düsseldorf und ebenfalls starken Turnierleistungen ist der 36-Jährige Boll derzeit auf Platz sechs der Weltrangliste. Zuletzt überzeugte der Rekordeuropameister mit dem Finaleinzug bei den Czech Open Ende August. "Wenn Timo und ich fit waren, haben wir eigentlich immer bei Großveranstaltungen etwas geholt", glaubt Dimitriv Ovtcharov dementsprechend selbstbewusst an die "Mission Gold".

Viel Konkurrenz für Deutschland

Aber Vorsicht ist geboten. Europas Tischtennis-Spitze ist in den letzten Jahren deutlich zusammengerückt. Die beiden Finalniederlagen 2014 gegen Portugal und 2015 gegen Österreich haben das gezeigt. Beide Länder zählen auch dieses Mal wieder zu den größten Mitkonkurrenten. "Portugal, Österreich, Schweden oder Frankreich. Diese vier sind keine einfachen Gegner für uns", sieht auch Bundestrainer Jörg Roßkopf noch einige Stolpersteine.

Insbesondere die Franzosen und Schweden drängen auf den Titel. Neben Deutschland stellen die Franzosen die stärkste Profiliga Europas. Angeführt von Europameister Emmanuel Lebesson und Spitzenspieler Simon Gauzy bietet das Team viel Potenzial und Experten sprechen bereits jetzt von der besten Tischtennis-Generation im Nachbarland.

Die beste Generation in Schweden liegt schon einige Jahre zurück. Aber auch wenn die Düsseldorfer Bundesligaspieler Anton Källberg und Kristian Karlsson noch nicht an Ikonen wie Jan-Ove Waldner heranreichen, bieten sie mit dem zweiten Karlsson-Bruder Mattias ein sehr starkes Team auf. So verlor Källberg beispielsweise bei der WM erst nach sechs Sätzen gegen den späteren Weltmeister Ma Long.

Damen wollen Titel verteidigen

Triumph der DTTB-Damen 2013

Deutschlands Damen sehen vor allem in den Rumäninnen den ärgsten Konkurrenten. Dennoch will das Team mit den bei Europameisterschaften spielberechtigten Han Ying und Shan Xiaona die Trophäe wieder in die Bundesrepublik holen. Fehlen wird allerdings die drittbeste deutsche Spielerin Petrissa Solja aufgrund eines Muskelfaserrisses.

Dazu kommt der Ausfall von Kristin Lang, die bei der WM noch unter ihrem Mädchennamen Silbereisen beste Deutsche war. Das Fehlen der zwei etablierten Stammkräfte bietet den Nachwuchs-Talenten Yuan Wan und Nina Mittelham die Chance sich international zu zeigen. Für beide wird es das EM-Debüt werden. "Die Gegner erhoffen sich dadurch mehr Chancen, aber wir fahren mit viel Entschlossenheit zur EM und wollen jeden schlagen", zeigt sich Bundestrainerin Jie Schöpp selbstbewusst.

Zweimal Gold soll am Ende der fünf Tage in Luxemburg stehen. Es würde das Selbstverständnis aus deutscher Sicht geraderücken und die Vormachtstellung in Europa sichern.

Stand: 12.09.2017, 08:00