Patrick Franziska – das deutsche Ass im Ärmel

Bei dieser Tischtennis- WM ist alles anders. Große Erwartungen werden an das deutsche Team herangetragen, denn diese WM ist besonders. Sie findet im eigenen Land statt. Genauer gesagt in Düsseldorf, dem Tischtennis-Mekka Deutschlands. Also ist es nicht verwunderlich, wenn alle Welt vor allem über die Medaillenchancen der beiden besten deutschen Tischtennisprofis, Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov, spricht. Doch das deutsche Team hat noch ein paar weitere Eisen im Feuer - eines davon ist Patrick Franziska.

Talent in die Wiege gelegt

Patrick Franziska beim Aufschlag

Dass der 24-Jährige das Zeug zum Tischtennis-Profi hat, zeigte sich schon relativ früh. Mit sechs Jahren fand Franziska „seinen“ Sport und trat dem TSV Höchst bei - demselben Verein, in dem bereits ein gewisser Timo Boll angefangen hatte. Das sollte sich als Glücksfall herausstellen, denn in Höchst wurde Franziska unter anderem von Bolls Vater Wolfgang schnell professionell gefördert. So dauerte es nicht lange, bis er sich für Höheres empfehlen konnte.

Über den Hessischen Tischtennis-Verband und den Deutschen Tischtennis-Bund lernte er Helmut Hampl, den heutigen Trainer und Leiter der Trainingsgruppe der Nationalmannschaft, in Düsseldorf kennen. "Als junger Spieler brauchst du diese Förderer. Helmut Hampl trainiert mich seit ich acht oder neun bin und war immer da, selbst wenn ich abends nochmal in die Halle wollte“ , lobt er seinen heutigen Trainer.

Patrick Franziska (r.) mit Bundestrainer Jörg Rosskopf

Nicht umsonst hatten die Experten Franziska aufgrund seines großen Talents früh als neuen Timo Boll eingestuft. Dann jedoch folgte ein Karriereknick. Oft war Franziska verletzt und litt unter Formschwankungen. Er werde "seine ganze Karriere immer mit seiner Fitness kämpfen müssen" , meinte er unlängst vor der WM.

In jungen Jahren spielte er bereits mit dem heutigen Bundestrainer Jörg Rosskopf zusammen, und vor zwei Jahren wäre es schon fast etwas geworden mit der WM-Medaille. Der damals 22-Jährige spielte sich bis ins Einzel-Viertelfinale vor, scheiterte dort aber am späteren Vize-Weltmeister Fang Bo aus China.

Gute Form bei Franziska

Pünktlich vor dem Heimturnier stimmt die Form bei ihm jedoch. Obwohl er - mal wieder - von November bis März aufgrund einer Verletzung nicht spielen konnte. Von diesem neuerlichen Rückschlag aber ließ sich der immer noch erst 24-Jährige nicht unterkriegen.

Er kehrte im April zurück in den Tischtennis-Zirkus - und wie: Mit Saarbrücken erreichte er das Halbfinale der Champions League und scheiterte erst im Entscheidungsspiel gegen Düsseldorf im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Bei seinem letzten internationalen Turnier vor der WM, den Korea Open, zeigte er beeindruckende Leistungen und spielte sich bis ins Finale, in dem er gegen seinen Auswahl-Teamkollegen Boll unterlag.

" Ich weiß selber nicht so genau, wieso es so schnell wieder so gut läuft. Ich habe aktuell einfach Spaß und Lockerheit am Tisch, vielleicht deswegen“ , zeigt sich der junge Nationalspieler selbst überrascht von seiner starken Verfassung.

Doppel-Titel im Visier?

Ob es gegen die Chinesen reicht, bleibt abzuwarten. Sie sind erneut die großen Favoriten. Allerdings schwächelten sie zuletzt bei den Asienmeisterschaften auch etwas. Franziskas Teamkollege Ovtcharov vermutet einen Zusammenhang mit dem neuen Spielball: " Er ist etwas härter und nimmt nicht ganz so viel Spin an. Das kommt dem Rest der Welt vielleicht etwas mehr entgegen als den Chinesen.“

Patrick Franziska darf sich bei der Weltmeisterschaft vor allem im Doppel Hoffnungen machen. Zusammen mit dem Dänen Jonathan Groth bildet der Saarbrücker aktuell eines der besten Duos überhaupt. Er wurde mit ihm Europameister und gewann mehrere Turniere auf der World Tour. Dementsprchend setzte der Weltverband das deutsch-dänische Paar an Position zwei.

Damit ersparen sie sich bis zum Viertelfinale eventuell schwere Gegner und können auf eine Medaille hoffen. " Ich habe mit Jonathan, der schon früh hier in Düsseldorf war, auch Doppel trainieren können,“ ist Franziska zuversichtlich.

Heimvorteil in Düsseldorf ausnutzen

Am Ende will Franziska vor allem eines - die eigenen Fans begeistern. " Eine Heim-WM ist etwas ganz Besonderes und wir sind alle heiß darauf, den eigenen Fans unser Bestes zeigen zu können. Das kann auch nochmal etwas freisetzen“ , gibt er die Richtung vor. Wenn die eine oder andere Medaille für Deutschland und für ihn selbst herausspringt, hätte sicher niemand Einwände. Am wenigsten er selbst.

Stand: 29.05.2017, 08:00