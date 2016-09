Ovtcharov will beim World Cup aufs Podest

Für Tischtennis ist Dimitrij Ovtcharov in den vergangenen Jahren oft rund um den Globus gejettet. Neuerdings aber dreht sich für den Europameister die Welt auch um einen kleinen Menschen: Töchterchen Emma ist seit ihrer Geburt kurz nach Ovtcharovs Heimkehr von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro der ganze Stolz von Deutschlands Spitzenspieler und Ehefrau Jenny. "Durch Emma erkenne ich einmal mehr, dass es im Leben nicht nur um den kleinen Ball geht, sondern dass es noch andere wichtige Aspekte gibt", beschreibt der Vorjahresdritte vor dem World Cup in Saarbrücken (1. bis 3. Oktober) seine nun noch bewusstere Wahrnehmung von elementaren Werten des menschlichen Daseins.

Team Ovtcharov: "Go Daddy"

Standesgemäß für die Erstgeborene von Deutschlands Tischtennis-Traumpaar – Jenny Ovtcharov schlägt als ehemalige schwedische Jugend-Nationalspielerin für das Frauen-Team des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf in der dritten Liga auf – gehört zur Erstausstattung auch schon ein Fan-Shirt: "Team Ovtcharov: Go Daddy", steht auf dem noch winzig anmutenden Oberteil und soll dem Herrn Papa schon in nächster Zeit zu neuen Glanzleistungen verhelfen. In Saarbrücken jedoch wird Emma noch nicht als Talisman zuschauen: "Mit gerade einmal knapp fünf Wochen wäre es für sie etwas früh, aber ich glaube, dass sie schon bald auf der Tribüne dabei sein und mich anfeuern wird. Nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr auf mein erstes wichtiges Turnier als Vater."

Natürlich hat der Weltranglistensechste beim World Cup nicht nur als Jungvater Ambitionen, zumal Ovtcharov die Verarbeitung seiner nicht optimalen Olympia-Bilanz – zwar Bronze mit der Mannschaft, aber zuvor auch die verpasste Chance zum Halbfinaleinzug im Einzel – sportlich durch ein gutes Ergebnis abschließen und den Blick nach vorne richten will. Die veränderte Sichtweise seit Emmas Geburt lässt "Dima" allerdings auch lockerer als in früheren Jahren in das 150.000-Dollar-Turnier gehen: "Ich hätte mir gewünscht, dass ich schon vor Olympia Vater geworden wäre, denn das hätte mir eine ganze Menge Druck genommen. Dann wäre mir viel klarer gewesen, dass es Wichtigeres gibt."

Ovtcharov will in der Saarlandhalle aufs Siegerpodest

Wichtig nimmt Ovtcharov das Stelldichein der Weltelite in der Saarlandhalle aber selbstverständlich auch. "Der World Cup steht auf einer Stufe mit Olympia und WM. Die Bedeutung ist enorm hoch, auch wenn Rio noch nicht einmal zwei Monate zurückliegt. Es ist wieder eine neue Chance, und mein Ziel ist, nach Möglichkeit auf das Podium zu kommen."

Die Aussichten mindestens auf die Wiederholung seiner dritten Plätze von 2013 in Verviers (Belgien) und im Vorjahr in Halmstad (Schweden) stehen nicht schlecht. In der Weltrangliste sind von der Konkurrenz in Saarbrücken nur zwei Chinesen vor dem Europaspiele-Sieger notiert. Dominator Ma Long hingegen, der seit mehreren Jahren schier unbezwingbare Olympiasieger aus dem Reich der Mitte, Weltmeister, Titelverteidiger und Weltranglistenerste, sagte seine Teilnahme an dem Prestigeturnier Anfang September mutmaßlich wegen der Rio-Strapazen ab. "Wenn man sieht, wie Ma Long im vergangenen Jahr gespielt hat, sind die Chancen diesmal recht gut. Vorausgesetzt, man ist aufmerksam, holt alles aus sich heraus und hat auch das gewisse Quäntchen Glück", meint Ovtcharov zu seiner Ausgangsposition.

Die WM in Düsseldorf schon im Blick

Mit einem Podestplatz oder sogar als dritter deutscher Weltcup-Sieger nach dem Ex-Doppelweltmeister und heutigen Bundestrainer Jörg Roßkopf 1998 sowie dem nicht für Saarbrücken qualifizierten Rekord-Europameister Timo Boll 2002 und 2005 würde Ovtcharov sich auch schon auf dem noch langen Weg bis zu den Heim-Spielen im Frühjahr in Düsseldorf, den Weltmeisterschaften im Einzel, Doppel und Mixed vom 29. Mai bis 5. Juni, außerdem mit reichlich Rückenwind ausgestattet sehen. "Für ernsthafte Fingerzeige Richtung Düsseldorf findet der World Cup zwar noch zu früh statt. Aber man kann ein beachtliches Ausrufezeichen setzen und sich Selbstvertrauen holen, von dem man lange zehren kann, und das wären natürlich Vorteile für die ganze WM-Vorbereitung."

Düsseldorf rückt für den Olympia-Dritten von London 2012 nach der Rio-Erfahrung dann auch allmählich in den Fokus. Für die Titelkämpfe vor seiner eigenen Haustür hat sich Ovtcharov den Gewinn seiner ersten WM-Medaille im Einzel vorgenommen. Erst recht, weil Töchterchen Emma bei der WM schon in der Halle auf der Tribüne dabei sein kann: "Sie ist ja schon im 'Team Ovtcharov' und wird dann mit dem Vater fiebern.“ Der Glanz in Emmas Augen bei Papas Auftritten dürfte dann jedenfalls noch heller strahlen als jede Medaille.

