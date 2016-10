Deutschlands Tischtennis-Herren haben den Heimvorteil beim World Cup in Saarbrücken unerwartet früh verspielt. Europameister Dimitrij Ovtcharov und der Bremer Bastian Steger, in Rio noch mit Olympia-Bronze im Team dekoriert, scheiterten bereits im Achtelfinale. Vor allem die 1:4-Pleite des Weltranglisten-Sechsten Ovtcharov gegen den Schweden Kristian Karlsson enttäuschte die Fans, die am Finaltag des mit 150.000 Dollar dotierten Turniers keinen Spieler der Gastgeber mehr anfeuern konnten.

"Dima hat schlecht gespielt" , erklärte Bundestrainer Jörg Roßkopf kurz und knapp. Auch der 28-jährige Profi, der unkonzentriert wirkte und zahlreiche leichte Fehler produzierte, war unzufrieden. Er führte familiäre Gründe für seine ungewohnt schwache Leistung an. "Ich bin kurz nach Olympia Vater geworden, und vor zwei Tagen ist meine Oma verstorben" , berichtete Ovtcharov nach der Niederlagen am Sonntag (02.10.16) gegen den Düsseldorfer Bundesligaspieler Karlsson.

Steeger verliert nach "coolem Match"

Der Vorjahresdritte verliert dadurch wichtige Punkte in der Weltrangliste. Karlsson, der sich anschließend sogar für das Halbfinale qualifizierte, liegt im Ranking nur auf Rang 29. Der Schwede freute sich zwar über sein mutiges Spiel, schätzte den Coup gegen Ovtcharov aber richtig ein: "Dimitrij kam nicht annähernd an seine Normalform heran."

Der deutsche Ex-Meister Steger vergab bei der 3:4-Niederlage gegen Simon Gauzy aus Frankreich in einem "coolen Match" gleich fünf Matchbälle. Die gute Leistung konnte den 35 Jahre alten Steger nur bedingt trösten. "Im Endeffekt ist es schade, dass Bastian nicht gewonnen hat. Der Sieg wäre verdient gewesen" , sagte Roßkopf.

Viel Arbeit vor der EM

In die Jahre gekommen: Timo Boll

Auf den Bundestrainer wartet zwei Wochen vor der EM in Budapest und acht Monate vor der Heim-WM Ende Mai 2017 in Düsseldorf jede Menge Arbeit. Er muss seine Routiniers, von denen Timo Boll gar nicht erst für den World Cup in der Saarlandhalle qualifiziert war, neu einstellen und motivieren.

Roßkopf mahnte nach dem Turnier: "Wir müssen aufpassen, dass wir dranbleiben." Die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit, auch eingedenk des in die Jahre gekommenen Altmeisters Timo Boll rechtfertigt Sorgen auf jeden Fall: Ovtcharov scheiterte bei der WM 2015 in China in Runde zwei, verpasste bei Olympia in Rio vier Jahre nach Bronze in London die angestrebte Einzelmedaille und ging nun auch beim nächsten Eliteturnier trotz Heimvorteils leer aus.

Konkurrenz holt auf

Die lange in Europa dominierenden DTTB-Herren scheiterten zuletzt zweimal in EM-Finals (gegen Portugal und Österreich), stürzten bei der WM in Malaysia auf Rang 13 ab und mussten in Rio trotz Olympia-Bronze ihre Rolle als Nummer zwei hinter der Weltmacht China endgültig an den WM-Zweiten Japan abgeben. "Es ist schwerer geworden" , meint Roßkopf zur internationalen Konkurrenzsituation, "wir beobachten schon länger, dass Nationen wie Portugal, Österreich, Frankreich und Schweden aufholen."

Stand: 03.10.2016, 13:11