Zweitrunden-Aus bei Europameisterschaft in Düsseldorf

Der Titelverteidiger verlor am Freitag (21.10.2016) in der zweiten Runde mit 2:4-Sätzen gegen den Polen Jakub Dyjas und kann damit seine EM-Siege von 2014 und 2015 nicht wiederholen. Ovtcharov, Weltranglisten-Sechster, wirkte unkonzentriert und kam mit den besonderen Umständen nicht zurecht.

Weil Wasser vom Dach auf Tisch 2 in der Tüskecsarnok-Halle tropfte, begann die Partie mit 50 Minuten Verspätung. Die Organisatoren hatten bereits einen Ersatztisch aufgebaut, das Match fand dann aber doch in der vorgesehen Spielbox statt.

Wasser auf dem Tisch

Ovtcharov ging zunächst mit 2:1-Sätzen in Führung. Dyjas, der für Ochsenhausen in der Bundesliga spielt, steigerte sich aber und hatte im sechsten Durchgang mit 11:9 das bessere Ende für sich. Vor Ovtcharov war bereits Patrick Franziska aus Saarbrücken in der zweiten Runde gescheitert. Dagegen qualifizierten sich alle fünf deutschen Damen für das Achtelfinale im Einzel.

dpa | Stand: 21.10.2016, 19:35