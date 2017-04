Boll gewinnt deutsches Finale bei den Korea Open

Timo Boll hat das letzte bedeutende Tischtennis-Turnier vor den Weltmeisterschaften in Düsseldorf Ende Mai gewonnen. Der 36-Jährige bezwang am Sonntag (23.04.2017) im rein deutschen Finale der Korea Open in Seoul seinen Trainingspartner und Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska klar mit 4:0 (11:8, 12:10, 12:10, 11:6).

Für Boll war es der 19. Erfolg auf der World Tour. Er kassierte dafür ein Preisgeld von 18.500 Dollar. Der Rekord-Europameister hatte auf dem Weg ins Finale unter anderem die japanischen Topspieler Mahura Yoshimura und Kenta Matsudaira bezwungen.

Franziska verliert auch Doppel-Finale

Der 24-Jährige Franziska, der in Abwesenheit der dominierenden Stars aus China das erste Mal auf der Tour in ein Endspiel eigezogen war, hatte sich zuvor im Doppel-Finale auch mit Silber begnügen müssen. An der Seite des Dänen Jonathan Groth unterlag er den Lokalmatadoren Jang Woojin/Jeong Sangeun knapp mit 2:3 (9:11, 11:8, 10:12, 11:7, 10:12).

Boll und Franziska werden auch zum deutschen Aufgebot für die Heim-WM vom 29. Mai bis 5. Juni in Düsseldorf gehören. Den fünften von sechs Plätzen im deutschen Kader vergab Bundestrainer Jörg Roßkopf nach den Korea Open an Ruwen Filus vom Bundesliga-Finalisten Fulda-Maberzell.

dpa | Stand: 23.04.2017, 11:24