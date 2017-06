Tomokazu Harimoto - Tischtennis-Wunderkind aus Japan

Es dauert noch etwas mehr als drei Wochen, dann wird Tomokazu Harimoto 14 Jahre alt. Andere Jungs in diesem Alter gehen zur Schule, treffen Freunde oder ähnliches. Der Japaner dagegen rast über die Tischtennis-Welt hinweg wie ein Taifun. Er trägt sogar die Hoffnung, den allmächtigen Chinesen im schnellsten Rückschlagsport der Welt endlich einen Dämpfer zu verpassen . Bei der WM in Düsseldorf sorgt er für Schlagzeilen - als jüngster Viertelfinal-Teilnehmer der Geschichte.

Als Baby schon am Ball

Bereits mit zwei Jahren stand der 13-Jährige am Tisch, deutlich früher als selbst die Kinder in der Tischtennismacht China im Durchschnitt beginnen. Dort fangen viele "erst" mit vier bis fünf Jahren an. Als Kind zeigte sich schnell das außerordentliche Talent des kleinen Tomokazu.

Tomokazu Harimoto und Jun Mizutani (M., links)

Zudem, so heißt es unter Tischtennis-Experten, besitzt Japan die beste Jugendförderung der Welt. Wo die Chinesen aufgrund der Einwohnerzahl des Landes aus einer schier unendlichen Masse an Talenten auswählen können, schafft es ihr asiatischer Kontrahent - mit deutlich weniger Einwohnern - in den letzten Jahren ebenfalls zunehmend Talente in die Weltspitze zu führen. So zum Beispiel Koki Niwa, Yuya Oshima oder eben jetzt ihr neues "Wunderkind" Harimoto.

Harimoto bricht alle Rekorde

Während es die anderen jungen Sportler aus Japan aber erst mit frühestens Anfang Zwanzig in die absolute Weltspitze schafften, erreicht Harimoto bereits mit 13 ein derart hohes Nieveau, dass der Rest der Tischtennis-Welt nur staunen kann. Die Entwicklung alleine im letzten Jahr ist enorm.

Im Dezember krönte sich der Teenager zum jüngsten Jugend-Weltmeister der Geschichte. Mit 13 Jahren und 169 Tagen war er mehr als zwei Jahre jünger als sein japanischer Teamkollege Kenta Matsudeira - ein weiteres Jungtalent - oder auch als Fan Zhendong bei ihren Erfolgen. Zhendong ist jetzt zwanzig Jahre alt, Weltranglisten-Zweiter und einer der Turnierfavoriten in Düsseldorf. Jeder mag sich selbst ausdenken, wohin der Weg von Harimoto also gehen könnte.

Überragende Leistungen bei der WM

Dennoch: Alleine seine Nominierung für die Einzel-WM wurde als große Überraschung und Erfolg gewertet. Spätestens in Runde zwei würde gegen den Olympia-Dritten, Jun Mizutani, Schluss sein, war im Vorhinein der allgemeine Tenor. Wer ihn jedoch bei diesem Turnier am Tisch beobachtet, kann sich nur die Augen reiben. Ohne Angst vor den großen Namen des Tischtennis und mit einer unglaublichen Sicherheit und Ballkontrolle, stellt er die Tischtennis-Welt auf den Kopf. Der Sieg gegen Mizutani war eine Sensation, mit der wirklich keiner gerechnet hatte.

Weitere Sensation gegen Topspieler aus China?

Mit viel Selbstbewusstsein kegelt er nach und nach seine deutlich älteren Kontrahenten aus dem Wettbewerb - bis jetzt: Denn im Viertelfinale muss er etwas versuchen, dass den Wenigsten bisher gelungen ist: Einen der Top 4-Chinesen besiegen - genauer gesagt den Weltranglisten-Dritten Xu Xin. Ob es für Harimoto zum ganz großen Coup gegen Xin reicht, darf bezweifelt werden. Allerdings scheint für Nippons "Wunderknaben" dieser Tage in Düsseldorf nichts unmöglich zu sein.

Stand: 03.06.2017, 17:03