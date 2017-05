Tischtennis-WM: Boll und Ovtcharov sind die deutschen Hoffnungsträger

Wie oft war Deutschland bereits Gastgeber einer Tischtennis-WM?

Deutschland ist zum sechsten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg Schauplatz von Welttitelkämpfen. Zuletzt war 2012 bei den Mannschafts-Wettbewerben in Dortmund eine deutsche Stadt WM-Gastgeber. Auch bei der ersten Nachkriegs-WM in Deutschland fanden die Titelkämpfe in der westfälischen Metropole statt. Danach richtete der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) WM-Turniere 1969 in München, 1989 wieder in Dortmund sowie 2006 in Bremen (Mannschaften) aus.

Wie viele Wettbewerbe finden statt?

Fünf. Jeweils zwei Konkurrenzen für Damen und Herren im Einzel und Doppel sowie ein Wettbewerb im Gemischten Doppel. Die WM-Turniere für Mannschaften finden seit der Trennung von Individual- und Team-Wettbewerben in geraden Kalenderjahren statt.

Welche Chancen haben die deutschen WM-Teilnehmer?

Die besten Chancen haben in den Doppelkonkurrenzen Timo Boll (Düsseldorf) mit Chinas Ma Long sowie Petrissa Solja (Berlin) im Mixed mit dem Chinesen Fang Bo. Außerdem könnten Patrick Franziska (Saarbrücken) und Jonathan Groth als Nummer zwei der Setzliste auf das Podest kommen.

Und in den Einzelwettbewerben?

Im Einzel sind Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Boll als Nummer acht die größten Hoffnungen der Gastgeber. Bei planmäßigem Turnierverlauf sollten die beiden DTTB -Stars das Viertelfinale erreichen, würden danach aber in der Runde der besten Acht in Spielen um eine Medaille schon auf einen Spieler aus Chinas Spitzenquartett treffen.

Wie kommen die deutsch-chinesischen Doppel zustande?

Die Regeländerung - vorher waren Doppel mit Aktiven aus verschiedenen Nationen nicht erlaubt - hatte China im Jahr 2013 beantragt. Die Öffnung ist ein künstliches Instrument gegen die Langeweile im Tischtennis. Einerseits soll die internationale Konkurrenz zu mehr Bemühungen bewegt werden, um Anschluss an die Chinesen zu finden. Andererseits soll das zuletzt gesunkene Tischtennis-Interesse in China wieder gesteigert werden.

Wie werden die international gemischten Paare zusammengestellt?

Die ausländischen Partner wählen allein die Asiaten vorrangig nach sportlichen Kriterien aus. Die Neuauflage des Doppels von Boll mit Chinas Dominator Ma Long, das vor zwei Jahren unerwartet schon in Runde zwei scheiterte, darf außer als Gelegenheit zur Revanche besonders auch als Zeichen der Wertschätzung für den in China ausgesprochen populären Ex-Weltranglistenersten aus Düsseldorf gelten. Eine Anfrage des deutschen Verbandes nach einem chinesischen Partner für den Weltranglistenfünften Dimitrij Ovtcharov lehnte Peking indes ab.

Warum ist Deutschland trotz fünf Olympia-Medaillen bei den vergangenen drei Sommerspielen bei Einzel-Weltmeisterschaften seit Bolls Bronze von 2011 ohne Medaille?

Die Konkurrenz vor allem durch die Chinesen ist größer. Bei Olympia-Turnieren sind wegen Chinas Überlegenheit nur zwei Einzelstarter oder Doppel pro Nation zugelassen, so dass immer mindestens ein Podiumsplatz an eine andere Nation gehen muss. Bei WM-Turnieren hingegen können Top-Nationen mit fünf oder als Gastgeber wie nun Deutschland sogar mit bis zu sechs Aktiven im Einzel antreten.

Warum fehlen bei den deutschen Damen anders als bei Olympia und EM-Turnieren die beiden Topspielerinnen Han Ying und Shan Xiaona?

Weil Tischtennis in der Frage von Startberechtigungen nach einem Nationenwechsel genau wie in vielen anderen Bereichen große Probleme bei der Erstellung eines einheitlichen Regelwerks hat. Die ITTF lässt Aktive wie die gebürtigen Chinesinnen Han und Shan nach internationalen Starts für ein Heimatland trotz eines späteren Verbandswechsels bei WM-Turnieren nicht wieder für eine zweite Nation zu, muss sich aber bei Olympia den entgegengesetzten Vorgaben des IOC beugen. Der Europa-Verband hat für Nationalitätenwechsel die IOC -Regeln übernommen.

Worauf ist bei der WM noch zu achten?

Auf den Kongress des Weltverbandes ITTF am 31. Mai. Der deutsche ITTF -Präsident Thomas Weikert (Limburg) stellt sich erstmals den Delegierten der 226 ITTF -Mitgliedsverbänden zur Wahl, nachdem der ehemalige DTTB -Chef 2014 nach dem Rücktritt des Kanadiers Adham Sharara statutengemäß vom Stellvertreter zum Präsidenten des weltweit größten Dachverbandes aufgestiegen war. Als Gegenkandidat zu Weikert tritt der sportpolitisch unerfahrene Ex-Europameister Jean-Michel Saive aus Belgien an.

sid | Stand: 26.05.2017, 17:15