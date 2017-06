Borussia Düsseldorf zum 29. Mal deutscher Meister

Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll hat Rekordsieger Borussia Düsseldorf zur 29. deutschen Meisterschaft geführt. Der Titelverteidiger setzte sich im Bundesliga-Finale am Samstag (10.06.2017) in Frankfurt/Main gegen den TTC Fulda-Maberzell mit 3:0 durch.

Boll mit Auftaktsieg

Timo Boll von Borussia Düsseldorf.

Boll, der jüngst bei der WM im heimischen Düsseldorf erst im Viertelfinale an seinem Doppelpartner und späteren Weltmeister Ma Long (China) gescheitert war, gewann das Auftakteinzel gegen den Dänen Jonathan Groth 3:1.

In der Frankfurter Fraport Arena drohte Boll mit 1:2 in Rückstand zu geraten. Doch der 36-Jährige drehte den dritten Satz nach 8:10 auch mit dem nötigen Quäntchen Glück und brachte sein Team in Führung.

Auch Karlsson und Källberg souverän

Für die anderen beiden Punkte sorgten Kristian Karlsson mit 3:0 gegen Wang Xi und Anton Källberg mit 3:1 gegen Ruwen Filus. Für Borussia Düsseldorf war es der neunte DM -Titel in den vergangenen zehn Jahren, nur der SV Werder Bremen konnte 2013 die Dominanz der Rheinländer brechen. Für den erfolgreichsten Verein Europas ist es - Pokal und europäische Wettbewerbe eingerechnet - der 68. Titel der Geschichte.

Stand: 10.06.2017, 15:34