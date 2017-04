Boll mit Düsseldorf im Champions-League-Finale

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat am Freitagabend (07.04.2017) zum siebten Mal das Finale der Champions League erreicht. Der viermalige Titelträger um Rekord-Europameister Timo Boll setzte sich auch im Rückspiel gegen Titelverteidiger AS Pontoise Cergy mit 3:1 durch. Die Düsseldorfer, bei denen Boll sein Einzel gegen Tristan Flore 2:3 verlor, hatten bereits das Hinspiel in Frankreich 3:0 gewonnen.

Finalgegner aus Russland

Düsseldorf trifft in den beiden Endspielen auf den russischen Klub Fakel Orenburg mit dem zweimaligen Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln). Der deutsche Nationalspieler sowie Wladimir Samsonow (Weißrussland) und Jun Mizutani (Japan) hatten sich gegen den deutschen Vizemeister 1. FC Saarbrücken durchgesetzt. Düsseldorf hat die Champions League zuletzt 2011 gewonnen, Finalgegner damals war Orenburg. Die Russen revanchierten sich 2015 und holten damit ihren dritten Triumph in der Königsklasse.

Stand: 07.04.2017, 22:09