Keine Lust mehr zu lernen

Dass der derzeit beste deutsche Tenisspieler dabei auch noch ziemlich genau fünf Millionen Dollar Preisgeld für sein erfolgreiches Tun einstreichen konnte, ist für ihn allerdings nur erfreuliches Beiwerk. Zverev ist in erster Linie Sportler - und will im kommenden Jahr auf dem Court sehr schnell sehr viel mehr. "Bei jedem Match, dass ich verliere, reden wir davon, dass ich noch lerne. Das mache ich schon seit drei Jahren. Aber irgendwann habe ich keine Lust mehr zu lernen" , sagt Zverev und erhöht damit den Druck auf sich selbst.

Zverev wird angetrieben von dem, was er noch nicht erreicht hat. Und das sind nicht weniger als Siege bei den Vorzeigeturnieren im Tennissport: den Australian Open, den French Open, Wimbledon oder den US Open. Dort wirkte er im zu Ende gehenden Jahr häufig gehemmt, hatte seine Leichtigkeit und seine brachialen Schläge irgendwo auf dem Weg zwischen Umkleidekabine und Court verloren.

Keine Zweifel am Potenzial Zverevs

Seine beste Platzierung war das Erreichen des Achtelfinales in London. In Melbourne war bereits in der dritten Runde Schluss, in Paris bereits in Runde eins, in New York in der zweiten Runde.

Die Aufregung kann es jedenfalls nicht sein. "Ich liebe es vor großem Publikum, in großen Stadien zu spielen" , sagt Zverev. Dass er keine Zweifel an seinen großen Fähigkeiten hat, sagt nicht zuletzt Roger Federer seit mehreren Jahren, der in Zverev die künftige Nummer eins sieht. "Er hat das Komplettpaket" , bekräftigte der Schweizer vor ein paar Wochen erneut.

Zverevs Trainer, Juan Carlos Ferrero, lässt ebenfalls keine Zweifel daran aufkommen, wohin die Reise des jungen Deutschen gehen soll und wohl auch wird. "Alexander ist sehr wettkampfstark und hat schon früher als erwartet seine Resultate verbessert. Viele Konkurrenten sehen ihn bereits als potenzielle Nummer eins. Weil er in der Lage ist, das zu erreichen" , sagt Ferrero, der einst ebenfalls als bester Spieler der Welt geführt wurde.

Grundsteine der Vorbereitung sind gelegt

Einen Teil seiner harten und arbeitsintensiven Vorbereitung hat Alexander Zverev in diesem Jahr im heimischen Monaco absolviert. Dort hat er gemeinsam mit Bruder und Tennisprofi Mischa sowie Konditionstrainer Jez Green im noblen "Private Sports Club 39" - nur ein paar Schritte unterhalb seiner Wohnung - die körperliche Fitness für die aus seiner Sicht bereits entscheidende Saison geschaffen. "Das ist die Zeit, in der man die richtige Arbeit für das ganze Jahr hinter sich bringt" , sagt Zverev.

Physisch scheint alles vorbereitet für den ersten großen Triumph seines jungen Grand-Slam-Lebens. "Im zweiten Teil der Saison hat er sich vor allem darauf fokussiert, mit dem Druck fertig zu werden", sagt Ferrero. Die strategischen Grundsteine für den ersten Grand-Slam-Triumph scheinen gelegt. Alexander Zverev muss nun noch die eigenen, hohen Erwartungen erfüllen - und den Kampf mit sich selbst gewinnen.

Stand: 28.12.2017, 08:31