Zverevs Rasanz im Reifeprozess

Die gefürchtete Rückhand

Vor allem Zverevs beidhändige Rückhand, die zum besten zählt, was das Herren-Tennis weltweit zu bieten hat, ist gefürchtet. In München entschied Zerev mit diesem Top-Schlag das Halbfinale gegen den an Nummer zwei gesetzten Roberto Bautista-Agut für sich. Verlassen kann sich der Jungstar zudem auf seine Nervenstärke. "Ich versuche immer, meine Taktik weiter zu verfolgen. Wenn ich das Match verliere, was soll ich dann machen? Dann verliere ich halt. Aber wenn es klappt, dann finde ich als Spieler zurück ins Match" , ist seine Devise.

Zverev küsst die Limousine, die er in München gewann.

Feilen muss Zverev, der von seinem Vater Alexander Zverev sen. gecoacht wird, an seiner Vorhand, um auf dem Weg nach ganz oben voranzukommen. Und was dem Sohn russischstämmiger Eltern noch fehlt, ist der Durchbruch bei den großen Turnieren. Noch schaffte es der gebürtige Hamburger nicht, über die dritte Runde bei einem der Grand-Slam-Turniere hinauszukommen. Bei den Australian Open im Januar scheiterte Zverev erst knapp nach fünf hart umkämpften Sätzen an Nadal.

Mit viel Selbstvertrauen nach Paris

Nächste Gelegenheit für Zverev sind die French Open in Paris, die am 28. Mai beginnen. Mit dem Sieg von München im Rücken soll es auf jeden Fall weitergehen als im Vorjahr, als nach einer deutlichen Niederlage gegen den Österreicher Daniel Thiem ebenfalls in der dritten Runde Schluss war. Alexander Zverev: "Ich habe derzeit viel Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass es so weitergeht und ich in den nächsten Wochen, großartige Matches spielen kann."

Zu hohe Erwartungen sind dem Youngster allerdings nicht genehm : "Ich habe erst drei Turniere gewonnen. Um die Nummer eins zu werden, muss ich Grand Slams gewinnen und einige Masters." Auch wenn er schon einige große Machtes absolviert habe. "Das muss ich erstmal Woche für Woche abrufen. Es sind mir noch einige große Spieler voraus." Den Abstand zu ihnen will Alexander Zverev Woche für Woche weiter verkürzen.

mick/red/sid | Stand: 08.05.2017, 10:15