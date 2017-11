Alexander Zverev verhaut die Generalprobe

Deutschlands bestem Tennisprofi ist die Generalprobe für die ATP World Tour Finals missglückt. Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg unterlag dem Niederländer Robin Haase in seinem Auftaktmatch beim Masters-Turnier in Paris 6:3, 2:6, 2:6.

Zverev startete am Mittwoch (01.11.2017) nach einem Freilos in der ersten Runde zwar gut, verlor im entscheidenden Satz am Ende aber zweimal seinen Aufschlag und ging nach 1:32 Stunden als Verlierer vom Platz.

Der 20-Jährige musste sich nach zuvor zwei Siegen erstmals dem Weltranglisten-43. Haase geschlagen geben, dem die Revanche für die knappe Niederlage am Jahresanfang bei den Australian Open gelang, weil der deutsche Hoffnungsträger eine teilweise arg unkonzentrierte und zerfahrene Vorstellung bot.

Teilweise lustlos gewirkt

Trotz der frühen Niederlage bei seinem ersten Auftritt überhaupt in Bercy hat Zverev gute Chancen, in der kommenden Woche als erst dritter Deutscher nach Boris Becker, Michael Stich und Tommy Haas unter den besten drei der Weltrangliste geführt zu werden. Vom 12. November an spielt er in London beim Saisonfinale der besten Acht.

Bei einem Halbfinal-Einzug wäre der teils lustlos wirkende Zverev auf jeden Fall die neue Nummer drei des ATP-Rankings geworden, nun muss der Weltranglistenvierte darauf hoffen, dass seine Verfolger Marin Cilic (Kroatien), Dominic Thiem (Österreich) und Grigor Dimitrow (Bulgarien) nicht den Titel gewinnen.

Einfach mal die Schnürsenkel aufziehen

Gegen Haase musste Zverev bereits im ersten Spiel vier Breakbälle abwehren. Ab dem zweiten Durchgang nahmen dann Zverevs Unzulänglichkeiten stark zu, nach 1:34 Stunden stand der zehn Jahre ältere Haase völlig verdient als Sieger fest.

Für eine kuriose Szene sorgte Zverev, als er vor dem ersten Ballwechsel im Vorbeigehen dem brasilianischen Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes die Schnürsenkel öffnete. Der erfahrene Unparteiische reagierte gelassen, für Zverev blieb die Aktion folgenlos.

Alle Deutschen raus

Beim Masters in Paris, das mit knapp 4,3 Millionen Euro dotiert ist, sind damit alle deutschen Profis ausgeschieden. Der Münchner Peter Gojowczyk hatte am Dienstagabend in der zweiten Runde nur knapp gegen den favorisierten Österreicher Thiem verloren, Jan-Lennard Struff und Zverevs älterer Bruder Mischa waren bereits in der ersten Runde gescheitert.

Stand: 01.11.2017, 13:36