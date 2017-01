Zuletzt hatte Alexander Zverev tatsächlich nach einem verschlagenen Ball gelacht. Das war vor einigen Tagen beim Hopman Cup im australischen Perth, als er im Mixed gemeinsam mit Andrea Petkovic für Deutschland gegen die Schweiz - gegen Roger Federer und Belinda Bencic - antrat. Ein sehr seltenes Schauspiel, das wohl nur bei weniger wichtigen Tennispartien bei Zverev möglich ist.

Nicht dass der 19-Jährige ein unfreundlicher Mensch wäre, ganz im Gegenteil. Aber Zverev wird auf dem Court zuallererst von seinem Ehrgeiz geleitet. Und der ist ausgeprägt.

Alexander Zverev will nach ganz oben. Jetzt, bei den Australian Open, wo er am Dienstag (17.01.2017) gegen Robin Haase zu seinem ersten Grand-Slam-Match des Jahres antreten wird. Und in den nächsten Monaten und Jahren auf der ATP-Tour.

Auf Platz 24 vorgearbeitet

Seit 2013 ist das seit langer Zeit wohl größte deutsche Tennistalent als Profi unterwegs. Zverev hat sich mittlerweile auf Platz 24 des Herren-Rankings vorgearbeitet. Er hat ein Turnier in St. Petersburg gewonnen, hat Roger Federer, Novak Djokovic oder auch Tomas Berdych geschlagen.

Zverev schien zuletzt auf seinem steilen Weg an die Spitze kaum aufzuhalten zu sein. Aber genau diese überaus schnelle Erfolgsgeschichte könnte sich in der nächsten Zeit als Problem erweisen.

Michael Stich warnt

"Er ist jetzt nicht mehr der Newcomer, jeder will gegen ihn gewinnen. Nach oben zu kommen, ist vergleichsweise einfach, oben zu bleiben, das ist das Schwierige" , warnte der einstige Wimbledonsieger Michael Stich den Nachwuchsstar unlängst. Der Ernst des (Tennis-) Lebens dürfte damit für Alexander Zverev begonnen haben.

Zverevs Wille, sein Talent, seine Schlagtechnik sind alles andere als gewöhnlich. Nun geht es für den 1,98 Meter langen Schlaks (86 kg) vor allem darum, seine mentalen aber noch mehr seine körperlichen Fähigkeiten deutlich zu verbessern.

Hartes Fitness-Programm in der Off-Season

" Physisch sind die Top-Spieler auf einem anderen Level, das ist auch der Grund, weshalb sie ganz oben sind" , sagt Zverev. Genau an diesem entscheidenden Detail hat der junge Deutsche zuletzt gearbeitet. Mit seinem Fitnesstrainer Jez Green werkelte Zverev in Saddlebrook/Florida hart an seiner Fitness und der Verbesserung seiner muskulären Strukturen.

Sich mehrfach aneinander reihende 400 m-Läufe, nicht enden wollende Übungen mit Gewichten, Radfahren und viele Dinge mehr standen in der Saisonaufbauphase mehrere Stunden täglich auf dem Trainings-Programm. Doch die harte Arbeit der "Off-Season" ist nur die Vorbereitung "Er hat die Stabilität, er hat eine gewisse Stärke, jetzt müssen wir ihn noch schneller machen und an extremere Bewegungen heranführen. Es ist wichtig, dass die Grundlagen bis 21 gelegt sind" , sagt Green.

"Ich fühle mich fit und gut vorbereitet auf die Australian Open" , sagt Zverev. Es wird - egal wie das Turnier in Melbourne und auch das vor ihm liegende Tennisjahr für den jungen Mann ausgehen wird - in den nächsten Jahren so oder so noch viel Arbeit vor Alexander Zverev liegen.

