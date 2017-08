Alexander Zverev - Keine Lust mehr zu lernen

Zwischen den Ballwechseln schlurft Alexander Zverev oft hinter die Grundlinie und lässt den Schläger hängen. Seine Goldkette baumelt ihm um den Hals, Zverev lüftet das T-Shirt und kratzt sich am Bauch. Sein typisches Verhalten mutet teilweise lustlos an, seine Ergebnisse zeigen das Gegenteil. Schon drei Pokale stehen in seinem Trophäen-Regal mit der Aufschrift "Turniersiege 2017".

Neuer Coach für die zweite Jahreshälfte

Trotzdem hat sich Zverev weiter verstärkt und den Spanier Juan Carlos Ferrero in sein Trainerteam geholt. Die ehemalige Nummer 1 der Welt galt vor allem als Sandplatz-Spezialist, warum wird Ferrero also vor der Hartplatz-Saison präsentiert? Weil es für Zverev in der aktuellen Phase vor allem um mentale Stärke geht. Die spielerischen Anlagen stimmen, Zverevs Aufschlag ist von seinen Gegnern kaum zu lesen, seine Vorhand schon jetzt eine Stärke in seinem Spiel. Für den Weg in die Spitze der Weltrangliste versucht Zverev besonders, seine Psyche zu stärken: "Juan Carlos Ferrero ist jemand, der Grand Slams gewonnen hat, der Nummer 1 der Welt war – ich bin davon noch weit weg, aber hoffentlich werde ich es eines Tages erreichen – das ist ein Grund, warum er genau der Richtige ist, den ich in mein Team holen wollte."

Nadal sieht ihn als "Zukunft unseres Sports"

Wie weit er schon ohne seinen neuen Trainer gekommen ist, zeigt ein Blick in die letzten Monate von Zverev: Die Tenniswelt erwartete schon immer viel vom jungen Deutschen. Nachdem er 2013 Profi wurde, war für die Experten schnell klar: Das könnte der neue Boris Becker werden. Dass Zverev seinen Weg nach oben so schnell bewältigt, war damals noch nicht abzusehen. 2017 hat er im Alter von 20 Jahren seinen endgültigen Durchbruch geschafft. Beim ersten Grand Slam des Jahres in Australien, trieb er Rafael Nadal über fünf Sätze an den Rand der Niederlage. Nachdem sich der Spanier knapp durchgesetzt hatte, hatte er im Interview sichtlich nach Atem ringend nur Lob für den Deutschen übrig: "Jeder weiß wie gut dieser Alexander ist. Er ist die Zukunft unseres Sports."

Erster Spieler aus den 90er Jahren mit Master-Triumph

Druck scheint Zverev durch solche Worte nicht zu verspüren. Direkt nach dem Ausscheiden bei den Australien Open gewann er das das zweite Turnier in seiner Karriere in Montpellier, danach folgte der Sieg beim Turnier in München und sein bisher größter Coup, der Sieg beim Masters-Turnier in Rom gegen einige der stärksten Spieler der Welt. Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich Zverev nervenstark, servierte so stark, dass er keinen Breakball zuließ, überzeugte mit unvorhersehbaren Dropshots und seiner großartigen Vorhand. Sein Gegner, der sich überrascht lächelnd geschlagen gab: Der Serbe Novak Djokovic. Der Lohn für den Sieg: Erstmawl zog Zverev nach diesem Triumph in die Top 10 der Welt ein.

Ein kurzer sportlicher Einbruch erfolgte im Pariser Sommer bei den French Open. Schon in der ersten Runde musste sich Zverev dem Spanier Fernando Verdasco geschlagen geben. "Ich habe absolut scheiße gespielt. So einfach ist das." erklärte Zverev, hakte die Niederlage ab und konzentrierte sich auf die anstehende Rasen-Saison. Nachdem er sich beim Turnier im westfälischen Halle erst im Finale von Roger Feder geschlagen geben musste, gab er in Wimbledon einen Satz von sich, der wohl am besten seinen aktuellen Gemütszustand beschreibt.

Langsam habe ich keine Lust mehr zu lernen.

Beim jüngsten Grand Slam in Wimbledon schied Zverev nach fünf Sätzen gegen den Kanadier Milos Raonic aus. Die Niederlage war keine Schande, Raonic war zu diesem Zeitpunkt immerhin die Nummer sechs der Welt. Trotzdem saß Zverev nach dem Match angefressen in der Pressekonferenz und wurde gefragt, ob er trotz der Niederlage etwas auf dem Match gelernt habe. "Ja, wahrscheinlich … Wir sagen immer, jedes Match, das ich verliere, da lerne ich. Das besprechen wir seit den letzten drei Jahren – langsam habe ich keine Lust mehr zu lernen!"

Drei Wochen sind seit diesem Satz vergangen. Ein, zwei Urlaubsbilder geisterten in dieser Zeit von Zverev durch die Presse, bis sie abgelöst wurden, von den Schnappschüssen mit Neu-Coach Juan Carlos Ferrero. Als ob der neue Trainer die Gewinner-Mentalität direkt säckeweise mitgebracht hätte, stieg Alexander Zverev zu Beginn der Woche auf den bisher höchsten Weltranglistenplatz seiner Karriere. Er wurde zwar nur zur neuen Nummer acht, weil seine Konkurrenten vor ihm Ranglistenpunkte aus dem letzten Jahr einbüßen mussten, aber das wird ihn und ein Team nicht weiter stören.

Angetrieben vom Aufstieg wird Zverev weiter an seiner Erfolgsgeschichte feilen. Pünktlich vor den US Open in New York, dem letzten Grand Slam des Jahres, soll der persönliche Lern-Prozess zumindest zwischenzeitlich abschlossen werden. Zverev arbeitet an seinem ersten Grand Slam Sieg. Und vielleicht ist Ferrero genau der richtige Mann, um ihn dabei zu unterstützen, weil er Alexander Zverev eine entscheidende Erfahrung voraus hat: Wie es sich anfühlt, einen Grand Slam zu gewinnen. Wenn Zverev diese Erfahrung erst einmal gemacht hat, wird er nicht mehr viel dazu lernen müssen.

sid/dpa/red | Stand: 10.07.2017, 21:47