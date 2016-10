Für Angelique Kerber sind die am Sonntag (23.10.2016) startenden WTA-Finals in Singapur der Abschluss einer denkwürdigen Saison, die die Kielerin als erste deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf wieder an die Spitze der Weltrangliste geführt hat. Die Nummer eins im Ranking wird sie auf jeden Fall mit ins neue Jahr nehmen. Nach dem Sieg bei den US Open und den Australian Open hat Kerber in Singapur die Chance, das Jahr mit dem dritten großen Titel zu beenden - bevor sie sich wie angekündigt in den Urlaub verabschiedet.

Das Teilnehmerfeld

Traditionell treten beim WTA-Finale die acht bestplatzierten Spielerinnen im Ranking an - angeführt von der aktuellen Nummer eins, Angelique Kerber. Sechs weitere Spielerinnen haben ihren Startplatz für das Turnier in Singapur sicher: Agnieszka Radwanska, Simona Halep, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Madison Keys und Dominika Cibulkova. Nach der verletzungsbedingten Absage von Serena Williams, aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste, ist ein Platz im Teilnehmerfeld frei geworden, der erst nach dem Turnier in Moskau, dem letzten vor den WTA-Finals, vergeben wird. Aktuell hat die Britin Johanna Konta die besten Chancen, den letzten Platz bei den WTA-Finals zu ergattern. Den Platz streitig machen könnte ihr aber noch Svetlana Kuznetsova, sollte sie das Heimturnier in Moskau gewinnen.

Die Favoritinnen

Bei ihren bisherigen drei Teilnahmen am WTA-Finale der besten acht Spielerinnen schied Angelique Kerber immer nach der Vorrunde aus. In Singapur geht die 28-Jährige spätestens nach der Absage von Serena Williams als Top-Favoritin an den Start. Mit einem Triumph könnte Kerber ihren Status als Nummer eins untermauern und das erfolgreichste Tennis-Jahr ihrer Karriere krönen. Ihre härtesten Konkurrentinnen dürften Vorjahressiegerin Radwanska und die Rumänin Halep sein, sowie die zuletzt starke Cibulkova, die unmittelbar vor den WTA-Finals bei den Turnieren in Wuhan und Linz jeweils im Finale stand.

Turnier und Modus

Zum dritten Mal in Folge findet das WTA-Finale auf Hartplatz in Singapur statt. Die acht Spielerinnen werden auf zwei Vierergruppen gelost. Die beiden Gruppenersten ziehen ins Halbfinale ein, wobei es die Gruppensiegerinnen mit der Zweitplatzierten der jeweils anderen Gruppe zu tun bekommen. Die Halbfinalsiegerinnen spielen um den Titel. Daneben wird es auch ein Titel im Doppel gegeben, im Vorjahr gewannen Martina Hingis und Sania Mirza. Insgesamt ist das Saisonfinale mit sieben Millionen Dollar Preisgeld dotiert.

Kerber-Matches live bei ARD und ZDF

ARD und ZDF werden die Matches mit der deutschen Nummer-eins-Spielerin Angelique Kerber live übertragen. Die genauen Übertragungszeiten und -sender stehen noch nicht fest, sie hängen von den Ansetzungen ab und werden im Anschluss an die Auslosung am Freitag (21.10.2016) bekannt gegeben.

red | Stand: 19.10.2016, 15:00