Die Weltranglistenerste aus Kiel besiegte Simona Halep (Rumänien/Nr. 3) nach einer starken Leistung mit 6:4, 6:2 und feierte am zweiten Spieltag der Roten Gruppe ihren zweiten Erfolg. Am Sonntag war Kerber mit einem 7:6, 2:6, 6:3 gegen Dominika Cibulkova in das Saison-Abschlussturnier der besten acht Spielerinnen 2016 gestartet.

Sollte Cibulkova am Dienstagnachmittag ihre Partie gegen Madison Keys gewinnen, wäre Kerber bereits vor dem abschließenden Spieltag am Donnerstag als Gruppensiegerin erstmals für das Halbfinale der inoffiziellen WM qualifiziert.

Die 28-jährige Kerber war bei ihren bisherigen drei Teilnahmen am Masters jeweils nach der Vorrunde ausgeschieden. Am Donnerstag bestreitet die zweimalige Grand-Slam-Siegerin ihr Match gegen Keys. Die fünfmalige Titelträgerin Serena Williams (USA) ist wegen einer Schulterverletzung in Singapur nicht am Start.

sid/dpa | Stand: 25.10.2016, 15:02