Bevor es zum Einschlagen ging, schaute Angelique Kerber noch das Match zwischen Simona Halep und Dominika Cibulkova. Nach einem Satz hatte sie gesehen, was sie sehen wollte. Halep verlor den Satz, Kerber war damit schon vor ihrem Spiel gegen die US -Amerikanerin Madison Keys für das Halbfinale am Samstag (29.10.16) qualifiziert.

Ein wenig lockerer durfte sie daher ihr drittes Match angehen. Angelique Kerber blieb auch locker, was allerdings nicht gerade förderlich für ihr Spiel war. Die Weltranglistenerste hat allerdings ein Niveau erreicht, auf dem auch eine durchschnittliche Leistung zum Sieg gegen eine Weltranglistensiebte reicht. Kerber gewann nach 62 Minuten mit 6:3 und 6:3.

"Der erste Schritt ist jetzt getan. Im Großen und Ganzen zeige ich hier schon eine gute Woche" , sagte Kerber in der Sportschau. Wer ihre Gegnerin im Halbfinale sein wird, entscheidet sich am Freitag. Infrage kommen Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska aus Polen und die Tschechin Karolina Pliskova. Madison Keys schied aus, als Gruppenzweite kam Cibulkova weiter.

Aus für Görges im Doppel

Für Julia Görges ist die Saison unterdessen beendet. Kerbers Fed-Cup-Kollegin verlor im Doppel mit der Tschechin Karolina Pliskova gegen die an eins gesetzten Französinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic 4:6, 2:6. Die 27-Jährige aus Bad Oldesloe scheiterte damit im Viertelfinale der Doppel-Konkurrenz, die von Beginn an im K.o.-Modus gespielt wird. "Insgesamt finde ich, dass es ein sehr gutes Doppel von meiner Seite war. Es ist für mich persönlich ein schöner Abschluss gewesen" , sagte Görges.

sid/dpa | Stand: 27.10.2016, 14:42