Die Weltranglistenneunte Swetlana Kusnezowa hat beim WTA-Finale in Singapur einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Die auf den letzten Drücker ins Starterfeld gerutschte Russin besiegte am Mittwoch (26.10.2016) die US-Open-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien) mit 3:6, 6:2, 7:6 (8:6) und feierte in ihrem zweiten Spiel in der Weißen Gruppe ihren zweiten Sieg.

Nach 2:17 Stunden verwandelte Kusnezowa im Tiebreak ihren vierten Matchball, nachdem sie zuvor im dritten Satz eine 5:3-Führung verspielt hatte. Zum Auftakt hatte Kusnezowa die Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska (Polen) bezwungen. Sollte Radwanska ihr zweites Spiel gegen die French-Open-Siegerin Garbine Muguruza (Spanien) gewinnen, wäre Kusnezowa vor dem abschließenden Vorrundenspieltag am Freitag für das Halbfinale qualifiziert.

Kusznezowa noch nie im Halbfinale

Die 31-Jährige aus St. Petersburg war bei ihren bisherigen fünf Teilnahmen am Saison-Abschlussturnier der besten acht Spielerinnen des Jahres jeweils nach der Gruppenphase gescheitert. Kusnezowa hatte sich erst durch ihren Triumph beim Heimevent in Moskau für Singapur qualifiziert.

Jeweils die beiden Ersten der zwei Gruppen erreichen das Halbfinale des mit sieben Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers. Die Siegerin kassiert umgerechnet rund 1,06 Millionen Euro.

sid/dpa | Stand: 26.10.2016, 16:58