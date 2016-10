Kerber stürmt souverän ins Finale

Die Weltranglistenerste erreichte beim WTA-Finale in Singapur durch ein beeindruckendes 6:2, 6:1 in der Vorschlussrunde gegen Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska (Polen/Nr. 2) erstmals das Endspiel. Dort trifft Australian-Open- und US-Open-Siegerin Kerber am Sonntag (29.10.16) auf Dominika Cibulkova.

"Das ist wunderbar. Dieses Jahr ist einfach unglaublich. Ich werde jetzt weiter versuchen, fokussiert zu bleiben und auch im Finale meine Chance zu nutzen" , sagte Kerber unmittelbar nach der Begegnung und meinte: "Ich habe in den vergangenen Monaten gelernt, auf dem Court immer positiv zu bleiben. Das war ganz wichtig."

Erste deutsche Siegerin seit Graf?

Kerber hatte die an Position sieben gesetzte Slowakin, die ihr Halbfinale in 2:27 Stunden mit 1:6, 7:6 (7:2), 6:4 gegen Swetlana Kusnezowa (Russland/Nr. 8) gewann, im ersten Gruppenmatch am vergangenen Sonntag mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3 bezwungen. Fed-Cup-Spielerin Kerber könnte die erste deutsche Gewinnerin des Saisonabschlussturniers seit 20 Jahren werden. 1996 hatte Steffi Graf ihren fünften und letzten inoffiziellen WM-Titel geholt.

Für Kerber wär es nach ihren Triumphen in Melbourne im Januar und im September in New York der dritte ganz große Turniersieg 2016. Im April hatte die Linkshänderin auch ihr Heimspiel beim Porsche Grand Prix in Stuttgart zum zweiten Mal in Folge gewonnen.

sid/dpa | Stand: 29.10.2016, 14:59