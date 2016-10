Die Australian- und US -Open-Siegerin aus Kiel trifft in der Roten Gruppe auf Simona Halep (Rumänien), Madison Keys ( USA ) und Dominika Cibulkova (Slowakei). Ihr Auftaktmatch bestreitet Kerber am Sonntag (23.10.16 ab 13.30 Uhr) gegen die ehemalige Melbourne-Finalistin Cibulkova.

In der Weißen Gruppe spielen bei der mit insgesamt sieben Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska (Polen), French-Open-Siegerin Garbine Muguruza (Spanien), Karolina Pliskova (Tschechien) und Johanna Konta (Großbritannien). Konta kann theoretisch noch von Swetlana Kusnezowa verdrängt werden, wenn die Russin das laufende Turnier in Moskau gewinnt.

Mehr Siege als jede andere auf der Tour

Die 28-jährige Kerber geht als Favoritin in das Saisonabschluss-Turnier. Ihre ärgste Konkurrentin Serena Williams (USA) fehlt wegen einer Schulterverletzung. "Ich freue mich jetzt darauf, in Singapur nochmal meine letzten Reserven zu mobilisieren, und werde alles auf dem Platz lassen. Die Saison ist noch nicht vorbei" , sagte Kerber, die in dieser Saison die meisten Matches (76) aller Spielerinnen bestritten hat - und mehr Siege feierte als jede andere auf der Tour. Ihre Erfolgsbilanz lautet 59:17.

Die Linkshänderin tritt zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren beim Saison-Finale an. Bislang ist sie noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen und hat von insgesamt neun Matches nur zwei gewonnen. 2015 hätte ihr im abschließenden Vorrundenspiel gegen Lucie Safarova (Tschechien) sogar ein einziger Satzgewinn für einen Platz im Halbfinale gereicht - aber Kerber verlor in zwei Durchgängen.