Haas erhält Wildcard für Wimbledon

Das teilten die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in London am Mittwoch (21.06.2017) mit. Die All England Championships finden vom 3. bis 16. Juli statt.

Der 39 Jahre alte gebürtige Hamburger war tags zuvor beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in der ersten Runde gescheitert und hatte anschließend erneut seine Hoffnung auf eine Wildcard für Wimbledon geäußert.

In der Weltrangliste nur noch auf Rang 252

Der frühere Weltranglistenzweite ist im Ranking nur noch die Nummer 252 und wäre damit nicht für das Quali-Turnier in Wimbledon startberechtigt gewesen. Die frühere Nummer zwei der Welt wird seine aktive Karriere im Lauf des Jahres beenden.

2009 hatte der damals 31-jährige Haas in Wimbledon das Halbfinale erreicht. Es ist sein bestes Ergebnis bei dem Rasen-Klassiker.

Stand: 21.06.2017, 12:19