Erstrunden-Pleite gegen Cilic

Nach dem Rasenturnier in Wimbledon wird es für Kohlschreiber in der Weltrangliste wohl noch schlechter aussehen. Denn in London schied er schon in der ersten Runde gegen den Kroaten Marin Cilic klar in drei Sätzen aus. "Ich bin nicht da, wo ich sein will", sagt Kohlschreiber, der während des Matches mit Rückenbeschwerden zu kämpfen hatte.

Bei den Grand-Slam-Turnieren läuft es seit Jahren mau für den gebürtigen Augsburger. Den letzten achtbaren Erfolg gab es 2014, da kam er bei den US Open bis ins Achtelfinale. Danach erwischte es ihn spätestens in Runde drei - wie auch bei den Australian Open in diesem Jahr. Bei den French Open in Paris schied er dagegen im Frühjahr schon in Runde eins aus - wie jetzt in Wimbledon. Den letzten seiner bisher sieben Titel auf der ATP-Tour feierte er im Mai 2016, als er das Turnier in München gewann.

Größte Zeit 2012

Seine größte Zeit hatte Kohlschreiber 2012. Da kam er in Wimbledon ins Viertelfinale, bei den Australian Open und den US Open ins Achtelfinale, gewann in München und kam ins Doha ins Endspiel. In der Weltrangliste bedeutete das Platz 16 - es war seine höchste Platzierung. Damals sorgte er auch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Er sagte die Olympischen Spiele in London ab und erntete dafür jede Menge Kritik. Zudem überwarf er sich mit dem damaligen Davis Cup-Teamchef Patrick Kühnen und wurde deshalb zwischenzeitlich nicht mehr für die deutsche Auswahl nominiert.

Viel Lob für Zverev

Für die jüngere Konkurrenz hat Kohlschreiber viel Lob übrig. "Die Kräfteverhältnisse waren klar auf dem Platz" , sagte er nach der Niederlage in Halle über den 13 Jahre jüngeren Alexander Zverev: "Um so einen guten Spieler zu schlagen, muss ich deutlich besser spielen."

2015 hatte Kohlschreiber noch beide Duelle gegen den Youngster gewonnen. "Er hat sich seitdem sehr gut weiterentwickelt. Er ist fitter, bewegt sich sehr gut" , lobt Kohlschreiber seinen Nachfolger als deutsche Nummer eins: "Wenn er so weitermacht, wird es schwer, dass er seine Ziele nicht erreicht."

"Will noch ein paar Jahre spielen"

Zuletzt wurde Kohlschreiber immer wieder von körperlichen Beschwerden und kleineren Verletzungen geplagt - eine Situation, die er so bisher nicht kannte. Dennoch will er weiter dabei sein auf der ATP-Tour. Zuletzt sagte er noch, er habe "Monsterspaß" an seinem Beruf: "Ich werde weiter nach vorne schauen. Ich will noch ein paar Jahre spielen, werde den Kampf annehmen und ihn hoffentlich auch gewinnen."

red/sid/dpa | Stand: 04.07.2017, 11:45