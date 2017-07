Brown gewinnt Auftaktmatch in Wimbledon

Brown setzte sich am Montag (03.07.2017) in seinem Erstrundenmatch gegen den Portugiesen Joao Sousa nach exakt zwei Stunden mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4 durch. Der Deutsch-Jamaikaner hatte gegen Sousa bereits 3:6, 3:5 in Rückstand gelegen, ehe er zu seinem Spiel fand und die Zuschauer mit spektakulären Schlägen begeisterte. Für Brown war es der erste Grand-Slam-Erfolg seit einem Jahr, 2013 und 2015 hatte er mit dem Einzug in die dritte Runde von Wimbledon seine besten Resultate bei einem Major-Turnier erzielt.

In der zweiten Runde droht dem 32-Jährigen nun ein Duell mit Titelverteidiger Andy Murray, der sein erstes Match gegen oder Alexander Bublik aus Kasachstan bestreitet. Zwei Jahre nach seinem sensationellen Sieg gegen Rafael Nadal (Spanien) könnte Brown damit wieder auf den Centre Court zurückkehren. Gewinnt der zuletzt angeschlagene Titelverteidiger Murray seine Erstrundenpartie, dürfte das Duell mit Brown am Mittwoch auf dem mit 15.000 Zuschauern größten Platz der Anlage ausgetragen werden.

Am Montag sind insgesamt acht Partien mit deutscher Beteiligung angesetzt. Unter anderem spielen Oldie Tommy Haas und die frühere Finalistin Sabine Lisicki. Die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) und Jungstar Alexander Zverev (Hamburg) greifen erst am Dienstag ins Geschehen ein.

