Murray hatte gegen Querrey in den ersten Sätzen mehr Zeit als nötig auf dem Court verbracht. Er führte im zweiten Durchgang bereits mit einem Break Vorsprung und warf den Satz weg, als er zehn Minuten völlig neben sich stand. Im dritten Durchgang schlug er bereits zum Satzgewinn auf und musste doch den Umweg über den Tiebreak nehmen.

Weltranglistenplatz eins in Gefahr

Daraufhin schien seine Kraft endgültig aufgebraucht zu sein. In den letzten Minuten wurde das Match für Murray zum Debakel, zuvor hatte er sieben von acht Duellen mit Querrey gewonnen.

Der 30 Jahre alte Schotte muss nun um seine Führung in der Weltrangliste bangen. Gewinnt Novak Djokovic das Turnier im All England Club, löst er Murray an der Spitze ab.

Querrey erfüllt sich seinen Halbfinal-Traum

Querrey (29) erreichte derweil bei seinem 42. Grand-Slam-Turnier zum ersten Mal das Halbfinale. Mehr Anläufe hat noch kein Spieler in der Geschichte des Profitennis (seit 1968) gebraucht. "Ich bin selbst noch schockiert. Halbfinale - ein Traum wird wahr", sagte Querrey nach dem Coup.

Querrey ist der erste US-Amerikaner seit Andy Roddick 2009 im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Im Kampf um den Einzug in sein erstes Finale trifft der 29-Jährige aus San Francisco am Freitag auf Marin Cilic aus Kroatien. Der US-Open-Sieger von 2014 setzte sich gegen Nadal-Bezwinger Gilles Muller (Luxemburg) 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1 durch.

Stand: 12.07.2017, 18:03