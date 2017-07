Federer setzte sich am Sonntag (16.07.17) im Eiltempo mit 6:3, 6:1, 6:4 gegen den Weltranglisten-Sechsten Cilic durch und hat jetzt einen Wimbledon-Titel mehr auf dem Konto als William Renshaw und Pete Sampras. Außerdem ist Federer, der im August 36 Jahre alt wird, bei den Herren der älteste Wimbledon-Champion aller Zeiten. Besonders beeindruckend:

Durch den Drei-Satz-Sieg gegen Cilic blieb der Schweizer im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust. Nach der Partie schossen Federer Tränen in die Augen. "Es ist unglaublich, diese Trophäe wieder in den Händen zu halten", sagte er auf dem Court. "Wenn es so weiterläuft, komme ich noch einige Male hierher."

"Du bist ein Held"