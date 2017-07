"Eines der besten Matches meiner Karriere"

Federer nannte die Leistung seines Kontrahenten damals "unwirklich.Wie auch immer er den Ball geschlagen hat: Er hat ihn getroffen. Ich hatte gehofft, dass er etwas nachlassen würde, aber er hat dieses Spiel fehlerfrei zu Ende gespielt ", sagt der Schweizer. "Das war eines der besten Matches meiner Karriere" , erinnert sich Cilic. Federer ist also gewarnt, wenn er im Finale des Rasenturniers von Wimbledon am Sonntag (15.07.2017) erneut auf Cilic trifft.

Um den war es nach seinem Sieg bei den US Open ruhig geworden. Er selbst spricht von einem "Auf und Ab" . Doch seit rund einem Jahr dreht der 28-Jährige wieder auf. Er gewann im August 2016 das Turnier in Cincinnati, im Oktober in Basel und im Mai 2017 in Istanbul. Zudem gab es Finalteilnahmen in Marseille, Genf und erst zuletzt im Londoner Queen’s Club. In der Weltrangliste steht er auf Platz sechs - nur einen Rang hinter Federer.

In der Rasenform seines Lebens

Cilic ist in der Rasenform seines Lebens. Gegen Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer, Steve Johnson und Roberto Bautista Agut gab er in den ersten Runden keinen Satz ab. Danach wurde es schwieriger. Doch Cilic behielt sowohl gegen Gilles Muller als auch gegen Sam Querrey in engen Partien die Oberhand. In Wimbledon war er zuvor noch nie über das Viertelfinale hinaus gekommen.

Jetzt also Federer. Der Altmeister. Der Mann, dem nur noch ein Sieg fehlt zum historischen achten Titel in Wimbledon. "Roger spielt sein bestes Tennis auf diesem Platz, hier fühlt er sich zuhause", sagt Cilic. Er will es besser machen als vor einem Jahr. Da hatte er die Chance, den angeschlagenen Federer aus dem Turnier zu werfen, vergab im Viertelfinale bei 2:0-Satzführung jedoch drei Matchbälle. "Ich glaube definitiv daran, dass ich ihn schlagen kann, wenn ich meine Stärken ausspiele" , sagt Cilic: "Ich spiele seit der ersten Runde gutes Tennis."

Knallharte Aufschläge

Was Federer fürchten muss, sind die knallharten und präzisen Aufschläge des 1,98-Meter-Hünen. Der präsentierte sich gegen Muller und gegen Querrey zudem sehr nervenstark und hatte am Ende wohl auch die größeren Kraftreserven. Und Cilic hat noch einen anderen Ansporn. Er könnte nach seinem Ex-Trainer Goran Ivanisevic der zweite Kroate werden, der im All England Club triumphiert. "Ich bin bereit" , sagt Cilic.

vdv/sid/dpa | Stand: 15.07.2017, 11:43