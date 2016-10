Angelique Kerber will nichts wissen von den ganzen Rechenszenarien vor ihrem letzten Gruppenspiel beim WTA-Finale in Singapur. "Ich habe keine Ahnung und will mich da auch nicht verrückt machen. Und ich weiß auch nicht, wie das alles gezählt wird" , sagte die Weltranglistenerste vor dem abschließenden Vorrundenmatch gegen die Amerikanerin Madison Keys am Donnerstag (27.10.16).

Hoffen auf Cibulkova

Fakt ist: Wenn die Rumänin Simona Halep im ersten Spiel des Tages gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei glatt in zwei Durchgängen siegt, muss Kerber im folgenden Duell mit Keys nur einen Satz holen, um erstmals ins Halbfinale des Saison-Abschlussturniers einzuziehen. Bei allen anderen Ergebnissen des ersten Matches steht Kerber schon vor ihrem ersten Ballwechsel sicher in der Runde der letzten Vier.

Bittere Pleite vor einem Jahr

Die Ausgangsposition für die Kielerin könnte allerdings von der Konstellation her exakt so sein wie vor einem Jahr, als sie in Singapur eine ihrer bittersten Pleiten kassierte. Damals hätte ein Satzgewinn gegen die bereits ausgeschiedene Tschechin Lucie Safarova zum Sprung in die Vorschlussrunde gereicht.

Doch Kerber verkrampfte völlig, zog sich in den Pausen ein Handtuch über den Kopf und rief ihrem Coach Torben Beltz zu: " Ich pack' das nicht." Ein paar Wochen nach dem Desaster gab sie zu: "So wie damals im und nach dem Match wollte ich mich nie mehr fühlen - nie mehr."

"Bin eine andere"

Zwölf Monate später strotzt die Australian-Open- und US-Open-Siegerin nur so vor Selbstvertrauen und will ihr eigenes Drehbuch schreiben. "Ich glaube, ich bin jetzt eine ganz andere Spielerin, eine ganz andere Person" , sagte Kerber und betonte: "Der Druck ist nicht mehr so das Hindernis."

sid/dpa | Stand: 25.10.2016, 15:33