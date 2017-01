Der 33-jährige Kohlschreiber setzte sich mit 7:5, 6:3, 6:0 gegen Donald Young (USA) durch und ließ im dritten Satz nur noch neun Punkte seines Gegners zu. Kohlschreiber gelangen insgesamt sieben Breaks gegen Young, die ehemalige Nummer eins der Junioren-Weltrangliste.

Nach 1:52 Stunden profitierte der an Position 32 gesetzte Kohlschreiber bei seinem dritten Matchball von einem Rückhandfehler seines Kontrahenten. "Ich habe auf einem sehr guten Level gespielt. Der Start war nicht reibungslos, aber dann habe ich ihn gut im Griff gehabt", sagte er. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist seit jeher ein gutes Pflaster für Kohlschreiber. Auf der Anlage am Yarra River hatte der Davis-Cup-Spieler schon dreimal das Achtelfinale erreicht - zuletzt 2012. In der vergangenen Saison war er bei allen vier Majors allerdings schon in der ersten Runde gescheitert.

Petkovic mit Katastrophen-Start

Dagegen schied Andrea Petkovic durch ein 0:6, 5:7 gegen die an Position 16 gesetzte Barbora Strycova aus Tschechien aus und wartet seit fünf Grand-Slam-Turnieren auf den Einzug in die dritte Runde eines Majors. Die 29-Jährige Petkovic erlebte gegen Strycova legte einen katastrophalen Start hin und gab gleich die ersten acht Spiele ab.

Danach kämpfte sich die Weltranglisten-56., die sich zwischendurch am linken Fuß behandeln lassen musste, aber zurück und bot der Tschechin ein Match auf Augenhöhe. Allerdings konnte sie insgesamt nur zwei ihrer 13 Breakchancen nutzen und musste selbst sechsmal ihren Aufschlag abgeben.

Zverev gegen Tiafoe

Am Donnerstag tritt im Melbourne Park auch noch Alexander Zverev an, er spielt gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe. In der dritten Runde stehen neben Kohlschreiber bereits Titelverteidigerin Angelique Kerber, Mischa Zverev und Mona Barthel.

dpa/sid/red | Stand: 18.01.2017, 08:45