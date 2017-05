Tommy Haas verliert im Achtelfinale gegen Struff

Beim ATP-Turnier in München musste sich Tommy Haas am Ende Jan-Lennard Struff geschlagen geben. Das sollte seine Laune bei seinem letzten Turnier in München aber nicht trüben.