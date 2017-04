Siegemund feiert größten Erfolg ihrer Karriere

In einem packenden Finale setzt sich Laura Siegemund beim WTA-Turnier in Stuttgart gegen Kristina Mladenovic durch und ist damit zurück in den Top 30 der Weltrangliste.