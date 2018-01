Maximilian Marterers stetiger Aufstieg ins Rampenlicht

Über die Future und die Challenger Tour hat sich Youngster Maximilian Marterer mittlerweile bis in die 3. Runde der Australian Open vorgearbeitet. Die deutsche Überraschung in Melbourne in Daten und Fakten.