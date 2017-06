Federer bezwingt Mischa Zverev

Tagesschau | 23.06.2017

Beim "500er"-Turnier in Halle musste sich Mischa Zverev in einem umkämpften Spiel gegen Roger Federer geschlagen geben. Der Schweizer Weltranglisten-Fünfte steht nach dem Erfolg bei seiner 15. Teilnahme in Halle zum 15. Mal im Viertelfinale - und trifft heute mit Florian Mayer auf den nächsten Deutschen.