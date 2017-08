Boris Becker - der Tennis-Star kehrt zum DTB zurück

Boris Becker - "Ich war nie weg"

Selbstbewusst, aufgeräumt und fest entschlossen hat sich Boris Becker am Mittwoch als neuer "Head of Men's Tennis" vorgestellt. Der 49-Jährige schien die Aufmerksamkeit zu genießen. Er arbeitet übrigens in der neuen Rolle ehrenamtlich. | mehr