Alexander Zverevs sagenhaftes Kometen-Jahr

Sportschau | 17.11.2017 | 00:48 Min. | Verfügbar bis 17.11.2018 | Das Erste

Alexander Zverev steht erst am Anfang seiner Karriere – aber 2017 startete der 20-Jährige Tennisprofi so richtig durch. Am Ende des Jahres steht der Youngster auf einem sensationellen Weltranglistenplatz.