US Open - Erstrunden-Pleite für Titelverteidigerin Kerber

Die Titelverteidigerin bei den US Open ist schon ausgeschieden: Angelique Kerber scheiterte in New York nach einer desaströsen Vorstellung bereits in der ersten Runde. Die ehemalige Weltranglistenerste wurde von einer 19-jährigen Japanerin vorgeführt - und fällt nun aus den Top Ten.