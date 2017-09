Kohlschreiber setzte sich in der dritten Runde glatt in drei Sätzen gegen den Australier John Millman durch. Am Ende hieß es 7:5, 6:2 und 6:4. Damit folgt der 33-jährige Routinier einem anderen erfahrenen Spieler: Mischa Zverev hatte bereits am Vortag das Achtelfinale erreicht.

"Ich habe sehr gut gespielt. Anderthalb Sätze waren wir gleichwertig. Es war ein großes Duell von zwei Kämpfern" , meinte Kohlschreiber.

Gute Bilanz für deutsche Tennisherren

Trotz des enttäuschenden Abschneidens des hoch gehandelten Alexander Zverev stehen die deutschen Herren damit in New York so erfolgreich da wie zuletzt 2006. Damals schafften es Tommy Haas und Benjamin Becker in die zweite Woche.

Auch der Österreicher Dominik Thiem ist unter den letzten 16 - der Shooting-Star besiegte den Franzosen Adrian Mannarino ebenfalls in drei Sätzen 7:5, 6:3 und 6:4.

Fognini wegen unsportlichen Verhaltens ausgeschlossen

Der Italiener Fabio Fognini ist derweil wegen unsportlichen Verhaltens von den US Open ausgeschlossen worden. Der Weltranglisten-26. war während seiner Erstrundenniederlage bereits mit einer Strafe von 24.000 Dollar belegt worden. Die Suspendierung beschloss das Grand-Slam-Board dann am Samstag. Damit kann Fognini, Hamburg-Sieger von 2013, nicht zum Doppel an der Seite seines Landsmanns Simone Bolelli antreten.

Insgesamt soll Fognini dreimal gegen den Verhaltenskodex verstoßen haben. Unter anderem wird der 30-Jährige beschuldigt, die Stuhlschiedsrichterin beleidigt zu haben. Fognini ist als Heißsporn bekannt.

sid/dpa | Stand: 02.09.2017, 13:03