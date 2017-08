Seit 2003 kein großer Titel mehr

Es wäre Balsam für das darbende Männer-Tennis in den Staaten. 2003 holte Andy Roddick den Sieg bei den US Open. Seitdem sind die US-Boys ohne Grand-Slam-Titel. Das ist für die einst so große Tennis-Nation, die Spieler wie John McEnroe, Jimmy Connors, Pete Sampras oder Andre Agassi hervor gebracht hat, eine Ewigkeit.

Auch Nadal schon geschlagen

Der Mann aus San Francisco ist der zurzeit beste US-Spieler. In der Weltrangliste liegt er auf Platz 21 und damit hinter seinen Landsmännern John Isner (14) und Jack Sock (17), doch Querrey hat in diesem Jahr neben dem Halbfinaleinzug in Wimbledon auch noch zwei ATP-Turniere gewonnen. Und zwar in Los Cabos und in Acapulco. Anfang August gehörte er deshalb erstmals seit Juli 2013 wieder zu den 20 besten Spielern der Welt. In Acapulco besiegte er im Finale den Spanier Rafael Nadal und bewies erneut, dass er auch die ganz Großen der Branche schlagen kann.

Der Mann, der Djokovic stoppte

So wie in Wimbledon 2016. Da wurde Querrey zur Spaßbremse für den Serben Novak Djokovic. Der hatte zuvor erstmals den lang ersehnten Titel bei den French Open in Paris geholt und schickte sich an, alle vier Major-Turniere und damit den Grand Slam zu gewinnen. Querrey machte ihm in Runde drei einen Strich durch die Rechnung.

Auf den Spuren von Robin Hood

Damals kursierte gerade das "Pferdemasken-Video", und nicht nur Djokovic wird sich gefragt haben, wie er gegen diesen Mann hatte verlieren können. Manchmal tanzt Querrey übrigens auch mit seinem Hund. Vor dem ATP-Turnier in Nottingham postete er ein Video, das ihn in der Kabine beim Bogenschießen zeigte. Querrey bezeichnete das als perfektes Aufwärmprogramm. Nottingham sei ja schließlich die Heimat von Robin Hood. Das alles ist auf Querreys Facebook-Seite zu sehen.

Tomas Berdych (l) aus Tschechien und Sam Querrey spielen auf einem Boot.

"Das ist nur Sam. So ist er an den Wochenenden drauf. Snapchats dieser Art kriegen wir ständig zu sehen. Er ist einfach ein total bodenständiger, lustiger, entspannter Typ" , sagte US-Tennisspielerin Madison Keys einst über Querrey. Er selbst sagt nur: "Ich bin halt für jeden Spaß zu haben." So ließ er es sich nicht nehmen, vor dem Turnier in Los Cabos mit dem Tschechen Tomas Berdych auf einem Boot zu trainieren.

Zehn Asse am Stück

2015 machte Querrey bei "The Millionaire Matchmaker" mit, einer amerikanischen Verkupplungs-Show für Prominente. Die Siegerin fand ihn wohl nicht so lustig, jedenfalls reagierte sie nicht auf seine SMS. Mittlerweile ist er mit dem amerikanischen Model Abby Dixon liiert.

Seit 2006 ist Querrey auf der ATP-Tour dabei. Im Januar 2011 schaffte er es auf Platz 17 der Weltrangliste und hat bisher zehn Turniere gewonnen. Trainiert wird er von Craig Boynton. Die Stärke des 1,98-Meter großen Rechtshänders ist der erste Aufschlag und die harte Vorhand. Zudem spielt Querrey einen guten Volley. 2007 servierte er beim Turnier in Indianapolis gegen seinen Landsmann James Blake zehn Asse in Serie. Das ist ein Rekord, den bislang niemand übertroffen hat.

Zu unkonstant

Querreys große Stärke ist der Aufschlag.

Querreys Problem ist, dass er zu unkonstant spielt. Nach dem Sieg gegen Murray in Wimbledon schied er im Halbfinale gegen den Kroaten Marin Cilic aus, im Jahr zuvor scheiterte er nach dem Erfolg gegen Djokovic am Kanadier Milos Raonic. Und erst zuletzt schlug er in Montreal den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, um dann am Südafrikaner Kevin Anderson zu scheitern. Zudem ist seine Spielweise eher defensiv.

"Kann die Topleute schlagen"

Dennoch tritt er voller Selbstbewusstsein bei den US Open an, die notwendige Lockerheit hat er sowieso. "Ich habe schon große Spieler geschlagen und hoffe, dass ich noch mehr solcher Momente haben werde. Ich fühle, ich kann es. Ich glaube, wenn ich gut spiele, ist mein Level hoch genug, um die Topleute zu besiegen" , sagt Querrey. Und er weiß: "Ich muss meinen Stil ändern und ein wenig aggressiver sein." Und wenn er das schafft und auch bei den US Open für eine Überraschung sorgen kann, dann gibt es bestimmt auch wieder das ein oder andere Video zu sehen.

