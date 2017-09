US Open - Mitfavorit Cilic überraschend draußen

Der Weltranglisten-Siebte aus Kroatien verlor am Freitag (01.09.17) in der dritten Runde gegen den Argentinier Diego Schwartzman überraschend mit 6:4, 5:7, 5:7, 4:6.

Der US-Open-Sieger von 2014 hatte in der zweiten Runde den Bayreuther Florian Mayer in drei Sätzen bezwungen und war nach dem Aus von Alexander Zverev der am höchsten platzierte Spieler in der unteren Hälfte des Feldes. Seit seiner Endspiel-Niederlage von Wimbledon gegen den Schweizer Roger Federer hatte Cilic allerdings verletzungsbedingt vor den US Open kein Turnier mehr bestritten.

Beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison fehlen nach zahlreichen Absagen eine ganze Reihe von Top-Spielern, darunter die früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray und Novak Djokovic. Andere topgesetzte Spieler wie Zverev sind bereits früh gescheitert.

Kvitova im Achtelfinale

Bei den Damen ist derweil Petra Kvitova als erste Spielerin ins Achtelfinale eingezogen. Die an Position 13 gesetzte Tschechin bezwang die Französin Caroline Garcia (Nr. 18) überraschend klar mit 6:0, 6:4.

Es ist das bislang beste Abschneiden Kvitovas bei einem Grand-Slam-Turnier seit ihrem Comeback im Frühjahr. Die Linkshänderin war am 20. Dezember 2016 in ihrem Apartment im tschechischen Prostejov überfallen und von einem Einbrecher mit einem Messer schwer an der Schlaghand verletzt worden.

Bei den French Open Ende Mai hatte sie ihr Comeback gefeiert, war in Paris aber bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. In Wimbledon, dem Ort ihrer bislang größten Erfolge, war sie wenig später ebenfalls im Mach nach ihrem Auftaktsieg gescheitert.

Stand: 01.09.2017, 20:55