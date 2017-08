Der 33 Jahre alte Mayer bezwang am Montag (28.08.17) den Brasilianer Rogerio Dutra Silva nach einer kurzen Schwächephase im zweiten Satz mit 7:5, 0:6, 6:3, 6:4. Nach 2:36 Stunden profitierte der Bayreuther beim ersten Matchball von einem Returnfehler seines Kontrahenten und gewann im sechsten Anlauf seine erste Hartcourt-Partie 2017.

Mayer wehrte 16 von 21 Breakchancen ab. Der Weltranglisten-74., dessen bestes New-York-Resultat der Drittrunden-Einzug 2013 war, spielt in seinem nächsten Match am Mittwoch entweder gegen Wimbledonfinalist Marin Cilic (Kroatien/Nr. 5) oder Tennys Sandgren ( USA ). Cilic, der Mayer in der zweiten Runde von Wimbledon in drei Sätzen bezwang, hatte 2014 überraschend die US Open gewonnen.