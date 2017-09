Einen Tag nach dem Aus von ihrer Verfolgerin und Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza setzte sich Pliskova mit einer starken Vorstellung 6:1, 6:0 gegen Jennifer Brady durch. In nur 45 Minuten war ihr Sieg gegen die US -Open-Debütantin perfekt, die zum Auftakt die Darmstädterin Andrea Petkovic besiegt hatte.

Noch zwei Siege

"Sie war etwas nervös bei ihrem ersten Auftritt im Arthur Ashe, und ich wollte das für mich nutzen" , sagte Pliskova. Nachdem sie in den beiden Runden zuvor jeweils mit einem Satz in Rückstand geraten und gegen die Chinesin Shuai Zhang einen Matchball abwehren musste, verabreichte die 25-Jährige der Weltranglisten-91. Brady beinahe die Höchststrafe. "Ich wollte heute unbedingt besser spielen, und ich habe heute besser gespielt" , sagte die Nummer eins.

Zwei Siege trennen sie noch davon, um ihre Führung in der Weltrangliste erfolgreich verteidigen zu können. Pliskova bekommt es nun mit Coco Vandeweghe aus den USA oder ihrer Landsfrau Lucie Safarova zu tun. Pliskova muss erneut das Finale erreichen, um nicht von der Spanierin Muguruza abgelöst zu werden.

Auch die Ukrainerin Jelina Switolina mischt im Rennen um Platz eins noch mit. Zu Beginn des Turniers hatten sogar acht Spielerinnen die Chance auf die Weltranglisten-Führung. Als Nachfolgerin von Angelique Kerber steht Pliskova seit Mitte Juli ganz vorn. Muguruza war am Vortag an der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova gescheitert. Die Tschechin findet nach der brutalen Messerattacke eines Einbrechers und ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour bei den US Open zu alter Stärke.

