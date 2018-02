Das stille Karriereende des Tommy Haas

Er war die Nummer zwei der Tennis-Welt, hat 15 Titel auf allen Belägen gefeiert, stand in vier Grand-Slam-Halbfinalen und hat Olympia-Silber gewonnen. Er faszinierte die Fans mit seiner spektakulären Spielweise und bemerkenswerten Comebacks nach langen Verletzungspausen. Doch als Tommy Haas seinen endgültigen Abschied vom Profitennis bekanntgab, bekam es mehrere Tage erst einmal niemand mit. Keine Pressemitteilung, kein Beitrag in den sozialen Netzwerken, keine öffentlichkeitswirksame Würdigung seiner Karriere. Bereits am vergangenen Freitag (09.02.2018) erschien in der kalifornischen Zeitung "Desert Sun" ein ausführlicher Artikel mit den entscheidenden Zitaten des gebürtigen Hamburgers.

Körper "nicht weiter quälen"

"Die Realität ist, dass ich am 3. April 40 werde und der Körper sich ändert. Und ich möchte mein Leben auch später noch genießen" , sagte Haas, sprach von einem "weisen Schritt" und davon, seinen Körper "nicht weiter zu quälen". Ob nun trostlos und unwürdig oder bescheiden und konsequent: 22 Jahre nach dem Beginn seiner Profilaufbahn hat der zweifache Familienvater seinen de facto längst praktizierten Schritt nun auch offiziell vollzogen.

Letztes Match gegen Struff

Tommy Haas bei einem Rückhandschlag

Als letztes Match wird die Niederlage gegen Jan-Lennard Struff Anfang August 2017 in Kitzbühel in den Statistiken von Thomas Mario Haas geführt. Anschließend bestritt er kein Turnier mehr, die erhoffte Wildcard für die US Open blieb ihm verwehrt. Sein letzter Sieg gelang Haas im Juni auf Rasen in Stuttgart gegen Roger Federer. Nach der Niederlage in Kitzbühel sagte Haas: "Es kann auch gut sein, dass das mein letztes Match war." So kam es. Und wie geht es weiter? Haas ist Turnierdirektor in Indian Wells, er wird ein paar Showturniere auch in Deutschland bestreiten. Um aber seinem Sport ernsthaft und aktiv nachzugehen, müsse man für 60 oder 120 Minuten auf dem Platz fit sein, sagte Haas der "Desert Sun" und gab zu: "Ich glaube nicht, dass ich das noch in mir habe."

sid | Stand: 13.02.2018, 14:45