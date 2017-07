Zverev blieb sich treu, auch nach seinem bislang größten Erfolg in Wimbledon. Nach dem ungefährdeten Sieg gegen den Österreicher Sebastian Ofner steht er erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers, und quittierte dies gewohnt wortkarg, mit fast teilnahmsloser Ruhe. Zverev sprach zwar von einem "Meilenstein". Und natürlich sei es "etwas ganz Besonderes, die zweite Woche zu erreichen" . Doch dabei schaute er ähnlich enthusiastisch wie vor kurzem Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo nach dem Vorrundenspiel im Confed Cup gegen Mexiko, als er für den Sponsor mit der "Man-of-the-match"-Trophäe posieren musste.

Raonic - echte Bewährungsprobe für Zverev

Womöglich hatte Zverev, der bislang ohne Satzverlust souverän durchs Turnier marschierte, auch schon im Hinterkopf, dass ihn nun mit Milos Raonic die erste echte Bewährungsprobe erwartet. Gegen den Vorjahresfinalisten geht die größte deutsche Tennis-Hoffnung als Außenseiter ins Match. Der Hüne aus Kanada ist insbesondere für seinen gewaltigen Aufschlag gefürchtet, Zverev wurde deshalb auch gefragt, ob er sich zur Vorbereitung einen besonderen Trainingsgegner aussuche.

"Ich weiß nicht, wer noch im Turnier ist und so aufschlägt wie er" , sagte Zverev mit dem Anflug eines Lächelns. "Ich werde mich so gut vorbereiten, wie es geht." Um sich besser auf Raonics gewaltige Aufschläge einzustellen, so verriet Zverev, werde sich sein Partner im Training vorne an die T-Linie stellen und knallhart servieren.

Sieg gegen Raonic in Rom - allerdings auf Sand

Im direkten Duell hat Zverev den an Nummer sechs gesetzten Kanadier schon einmal gepackt, im vergangenen Mai, auf dem Weg zu seinem Turniersieg in Rom. Es war das bislang einzige Aufeinandertreffen, allerdings auf dem deutlich langsameren Sand.

"Natürlich sind es jetzt ganz andere Voraussetzungen, ein anderer Untergrund. Aber ich hoffe schon, dass ich etwas aus dem Sieg mitnehmen kann" , sagte Zverev, der in Wimbledon bislang sehr entschlossen, angriffslustig und mit variablem Spiel auftritt.

Zverev: "Ich fühle mich sehr wohl"

"Ich fühle mich sehr wohl auf dem Platz. Es geht immer besser, mit jedem Match" , sagte der 20-Jährige aus Hamburg. "Milos ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Aber die ersten Matches haben mir Selbstvertrauen gegeben."

Zverev wird womöglich auch Geduld aufbringen müssen. Denn das Achtelfinale gegen Raonic ist erst als drittes Match des Tages angesetzt. Zuvor spielt auf dem "Court Number Two" unter anderem Angelique Kerber, die gegen Garbine Muguruza um den Einzug ins Viertelfinale kämpft.