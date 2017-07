Die Spanierin setzte sich am Dienstag (11.07.2017) gegen Swetlana Kusnezowa aus Russland 6:3, 6:4 durch und spielt am Donnerstag entweder gegen Magdalena Rybarikowa (Slowakei) oder Coco Vandeweghe (USA/Nr. 24) um ihr zweites Finale im All England Club nach 2015.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 11.07.17, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 11.07.2017, 16:17