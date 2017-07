Die Weltranglisten-74. unterlag am Donnerstag (06.07.2017) der an Position 24 gesetzten Coco Vandeweghe 4:6, 2:6. Die Amerikanerin hatte zum Auftakt bereits Mona Barthel ausgeschaltet.

Damit sind von anfangs acht deutschen Tennisdamen sechs bei dem Grand-Slam-Turnier in London bereits gescheitert. Carina Witthöft kämpft am Freitag gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelena Switolina aus der Ukraine um den Einzug in das Achtelfinale. Das Zweitrunden-Match von Angelique Kerber gegen die Belgierin Kirsten Flipkens war für Donnerstagabend angesetzt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 6.7., 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 06.07.2017, 14:04